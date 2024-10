Huh? Er komt nóg een special edition op basis van de Alfa 4C

Stellantis gaat gewoon eventjes een auto uitmelken die al jaren uit productie is.

De Alfa Romeo 4C is inmiddels al 4 jaar uit productie, maar ze zijn de auto nog niet vergeten bij Stellantis. Vorig jaar kwamen ze met de 4C Unica, een speciale one-off uitvoering. We dachten dat het daarmee definitief klaar zou zijn voor de 4C, maar nu komt er nóg een special edition.

Alfa Romeo presenteert nu de 4C Collezione GT Nicola Larini. Larini was Formule 1-coureur, maar zijn grootste successen behaalde hij met toerwagens. Zo won hij in 1993 de DTM in een Alfa 155. Larini heeft jarenlang met Alfa’s geracet in verschillende klasses en nu krijgt hij dus een eigen special edition op basis van de 4C.

Je vraagt je natuurlijk af hoe dat kan, aangezien de 4C al lang en breed uit productie is. Het antwoord zit ‘m in het feit dat dit een projectje is van Stellantis Heritage. Het gaat dus om bestaande auto’s die een make-over krijgen.

De 4C Collezione GT Nicola Larini krijgt een speciale livery, maar die is NIET geïnspireerd op een auto van Larini. Stellantis Heritage gaat nog wat verder terug in het verleden, naar de Giulia uit de jaren ’70.

Met behulp van Nicola Larini himself zijn er drie historische kleuren uitgekozen: Pine Green, Plum Red en Ochre Yellow. Verder is het interieur (waar helaas nog geen plaatjes van zijn) aangekleed met zwarte microvezelstof, voor zo min mogelijk reflecties. Op het dashboard prijkt een handtekening van Larini.

Van de Alfa 4C Collezione GT Nicola Larini worden drie exemplaren gemaakt, van elke kleur eentje. Het prijskaartje is nog niet bekend, maar in het achterhoofd houdend dat de 4C Unice €185.000 kostte, zal de prijs niet mals zijn.