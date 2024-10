Hoe groot is de run op bedrijfswagens tot nu toe?

We duiken even in de verkoopcijfers van bedrijfswagens.

Over 2 maanden is het alweer 2025 en dat betekent: je gaat als ondernemer BPM betalen op je bedrijfswagen. Deze maatregel van de overheid is natuurlijk aardig marktverstorend, dus er werd dit jaar een run op nieuwe bedrijfswagens verwacht. Hoe zit het daarmee?

Het jaar is natuurlijk nog niet voorbij, maar de eerste drie kwartaal wel. De cijfers daarvan zijn nu bekend. ACEA meldt dat er in totaal 70.758 bedrijfswagens verkocht zijn gedurende drie kwartaal. Daarmee is er zeker sprake van een run op busjes, want in heel 2023 zijn er 69.293 bedrijfswagens verkocht.

Om precies te zijn gaat het om een stijging van 31,7% in de eerste drie kwartaal van dit jaar. En dan moeten de cijfers van het laatste kwartaal nog komen, waarin er waarschijnlijk de grootste run op bedrijfswagens ontstaat.

Het is ook interessant om nog even naar de cijfers van elektrische bedrijfswagens te kijken. Die zijn volgend jaar nog steeds vrijgesteld van BPM, dus daar heeft het overheidsbeleid geen invloed op. Volgend jaar zouden er echter wel zero-emissiezones ingevoerd worden waar je met een nieuwe dieselbus niet meer in mag, dus je zou ook verwachten dat er óók meer elektrische bussen verkocht zijn.

Wat blijkt echter? Er zijn juist minder elektrische bussen verkocht. In de eerste drie kwartaal van dit jaar zijn er 7.358 verkocht, tegen 7.368 vorig jaar. Dat zijn er maar tien minder, maar toch…

Bron: ACEA