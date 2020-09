Dít is nieuwe BMW 4 Serie Cabrio met lichter dak - Autoblog.nl

We beginnen deze prachtige morgen met een beeldschone BMW 4 Serie Cabrio.

Na de BMW 4 Serie Coupé en de M4 Coupé is het tijd voor de volgende telg uit de BMW 4 Serie familie: de cabriolet. De BMW 4 Serie Cabrio is overigens niet de laatste. We verwachten nog een BMW 4 Serie Gran Coupé. Maar voor nu is het tijd aan de Oben Ohne.

Nieuwe BMW 4 Serie Cabrio

Cabriolets raken meer en meer uit de gratie. Waar ze 20 jaar geleden zeer populair waren, lijkt het momenteel een niche in een niche. Er zijn bijvoorbeeld bijna geen ‘non-premium-merken’ die een cabrio aanbieden. De premium merken bieden er daarentegen nog wel een paar aan: vier in het geval van BMW. Naast de 2 Serie Cabrio, 8 Serie Cabrio en Z4 is hier de BMW 4 Serie Cabrio.

Geen geheimen

De BMW 4 Serie Cabrio onthult geen geheimen. We waren er al van op de hoogte dat de nieuwe open 4 Serie eraan zou komen, maar dit is de Cabrio in vol ornaat. Het eerste dat opvalt: hij heeft geen hardtop meer. Het metalen klapdak was een technisch meesterwerkje, maar ook vrij zwaar. Het nieuwe model (G23 voor intimi), mag het doen met een stoffen kap. Dit scheelt volgens BMW zo’n 40% qua gewicht. Om het gemis van het stalen dak op te vangen, is het dak voorzien van extra geluids- en temperatuurisolatie.

Nieuwe BMW 4 Serie Cabrio is Lichter en stijver

Volgens BMW is de nieuwe Cabrio veel lichter, maar ook een stuk stijver. De rijeigenschappen staan daardoor op een hoger niveau dan voorheen. Het topmodel is de M440i xDrive Cabrio. Deze heeft de bekende 3.0 zes-in-lijn turbomotor (en 11 pk sterke 48V-generator).

Deze motor is goed voor 374 pk (tussen 5.500 – 6.500 toeren) en 500 Nm (tussen 1.900 en 5.000 toeren). Ze hadden de motor beter ‘Calvé pindakaas’ kunnen noemen, want dit motorblok is smeuïg tot op de bodem. De 0-100 km/u sprint is achter de rug in 4,9 seconden en de topsnelheid is begrens op 250 km/u. Deze versie heeft een EU-gewicht van 1.965 kg.

Instappen

Instappen kan met de BMW 420i Cabrio, die met 184 pk en 300 Nm op zich prima bediend is. Standaard heeft deze ook al de achttrapsautomaat. De 0-100 km/u sprint duurt een ietwat trage 8,2 seconden (dankzij het EU-gewicht van 1.765 kg). Maar qua topsnelheid (236 km/u) valt er weinig te klagen.

Gouden midden

De 430i Cabrio met 258 pk en 400 Nm is waarschijnlijk het gouden midden. Je hebt wel de extra performance, maar niet zozeer een surplus aan gewicht (de 430i Cabrio weegt ‘slechts’ 1.790 kg). Deze haalt ook al 250 en gaat in 6,2 seconden naar de 100 km/u.

Kilometervreter

BMW denkt ook aan de kilometervreter en kondigt drie dieselversies aan. Een diesel-cabrio is voor sommigen een raar fenomeen, maar kennelijk niet voor BMW. Audi en Mercedes doen het overigens ook graag, dus de Beiers staan hierin niet alleen. Het begint bij de BMW 420d Cabrio (190 pk, 400 Nm). Deze is al sneller dan de benzine-420: 0-100 duurt 7,6 tellen, de topsnelheid is gelijk met 236 km/u.

Enige echte BMW

Een stapje hoger staat de BMW 430d Cabrio. Dat is net als bij de 4 Serie Coupé (en 3 Serie) de enige motorvariant die wél voorzien is van een zes-in-lijn, maar niet een M-pakketje en vierwielaandrijving heeft. De enige echte BMW dus. Met 286 pk en 650 Nm kun je de achterbanden lekker aan het werk zetten. Deze gaat al in 5,9 seconden naar de 100 km/u en heeft een op 155 mijl per uur begrensde topsnelheid. Wel moet je even erop wachten: de 430d Cabrio komt pas in juli 2021 op de markt.

Absolute topper

De M440d xDrive Cabrio is de absolute topper. Deze 4 Serie Cabrio heeft 340 pk en 700 Nm tot zijn beschikking. Standaard heeft deze dezelfde kenmerken als de M440i. Dus een sportiever voorkomen dan de reguliere modellen. Dit model knalt in 5,1 tellen naar de 100 km/u en ja, ook hier hebben ze de topsnelheid begrensd. Interesse? Dan zul je geduld moeten hebben, want de M440d Cabrio wordt pas vanaf november 2021 beschikbaar.

Kenmerken nieuwe BMW 4 Serie Cabrio

Verder zijn de meeste kenmerken gelijk aan de BMW 4 Serie Coupé. We zullen dus niet nóg een keer gaan uitweiden over de hoogst opmerkelijk vormgegeven neus, behalve dat ‘ie erop zit. De bagageruimte is 300 liter groot, dat is 80 meer dan de vorige 4 Serie Cabrio. Als je het dak omhoog hebt, kun je zelfs 385 liter verstouwen. Standaard heeft de 4 Serie cabrio een neerklapbare achterbank. Optioneel (!) is een windscherm verkrijgbaar.

Marktintroductie BMW 4 Serie Cabrio

De nieuwe BMW 4 Serie Cabrio komt in maart 2021 op de markt. Prijzen worden op een later tijdstip bekend gemaakt.