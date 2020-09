Kekke Hyundai i20 N-Line fleurt je dag - Autoblog.nl

Met zo’n hippe Hyundai i20 met N-Line sportpakket maak je helemaal de blits op de parking van de Jumbo!

Zoals elke tak van sport is de auto-industrie onderhevig aan trends. We zien dat infotainment schermen, connectiviteit, downsizing, elektrificatie, veiligheid, autonomie en opvallend design belangrijker zijn dan ooit. In dat rijtje past ook het ‘sportpakket’. Elk merk heeft een aanduiding voor een sportievere uitvoering. Daarmee doelen we echt op de aankleding en niet zozeer een sneller model, alhoewel we een i20N (video onder) graag zien verschijnen!

N-Line pakket

Bij Hyundai heet het sportieve pakket ’N-Line’, je weet wel, vernoemd naar aanleiding van (onder meer) de Hyundai i30N, de absolute topmodellen van het merk. We konden al kennis maken met de Hyundai i30 N-Line en er is zelfs een Hyundai i10 N-Line (echt waar!). Vandaag vullen de Zuid-Koreanen dat gat op met de nieuwe Hyundai i20 N-Line.

Hyundai i20 N-Line

De Hyundai i20 is nog heel erg vers, dus logisch dat Hyundai de keuze uitbreidt met een dergelijke uitvoering. Mocht je in de markt zijn voor een dergelijke auto, is zo’n pakket best aantrekkelijk. In dit geval krijg je een iets dikker voorkomen en een wat rijkere standaarduitrusting.





Kenmerken Hyundai i20 N-Line

Zo is er een nieuwe voorbumper met zwarte grille en N-Line badge voor de B-segment hatchback van Hyundai. Tevens is er een nieuwe achterbumper. Diverse grijze accenten moeten het sportieve karakter onderstrepen. Ofzo. Hyundai spreekt zelf van ‘sculpturale esthetiek van het exterieurdesign’. Bij deze ben je geïnformeerd, om met Rene van der Gijp te spreken.

Vier kleuren

We blijven een bij de goedlachse voetbalanalist. Het is gewoon een prima uitvoering, niets mis mee. Want met de verchroomde uitlaatdempers en de speciale lichtmetalen velgen staat er gewoon een keurig wagentje. Je kan de i20 N-Line krijgen in zwart, grijs, wit en koper. Kies je voor wit, dan is een zwart dak mogelijk.





In het interieur gaat het feestje verder, want je krijgt standaard sportzetels. Daarnaast zien we wat N-badges en rode stiksels. Ook het sportstuurwiel, de aluminium pedalen én sportieve pookknop met rode stiksels en N-logo schreeuwen motorsport-heritage.

Motoren voor Hyundai i20 N-Line

Zoals gezegd is de Hyundai i20 N-Line geen streep sneller dan een gewone i20, de motoren zijn immers identiek. Er is keuze uit een 1.2 MPI, een atmosferische viercilinder met 84 pk, gekoppeld aan een vijfbak. Dan is er de 1.0 T-GDI driecilinder turbo met milde hybride technologie, ofwel een generator die assisteert bij het wegrijden. Deze is standaard voorzien van een handgeschakelde zesbak, een zeventraps automaat met dubbele koppeling is optioneel leverbaar.

Wanneer?

De Nederlandse introductie volgt in maart 2021. Te zijner tijd worden de prijzen bekend gemaakt.