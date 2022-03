De ultieme BMW M3 E92 collectie dook op bij een veiling. Voor elk wat wilsch, mits het een BMW M3 van de E92 generatie is.

Als autoliefhebber probeer ik elke auto vergelijkbaar te benaderen, maar er zijn auto’s die een speciaal plekje verdienen. Een goed voorbeeld is de BMW M3 van de E92 generatie. Waarom? Geen idee eigenlijk. Deels jeugdsentiment, ik kom van de generatie waarin de E92 de ‘eerste nieuwe M3’ was. Deels omdat het de enige M3 ooit was met een ongeblazen en blubberdikke V8 voorin. Deels omdat er de zeer gave M3 GTS was. Noem het maar op: de E92 is voor sommige mensen de ultieme BMW M3.

Ultieme BMW M3 E92 collectie

Zo ook voor een Amerikaan genaamd Drew Leslie. Zijn verzameling gaat hoofdzakelijk over de BMW M3 E92 en dus mag je kiezen wat je tof vindt. Zo’n beetje elke kleur, elke editie en elke variatie is te vinden in Leslie’s collectie. We zeggen ‘je mag kiezen wat je tof vindt’, want Leslie wil van zijn E92’s af. Tenminste, er is niks meer te kiezen: alle auto’s zijn vanavond verkocht. Dit waren de kandidaten en dit leverde de ultieme BMW M3 E92 collectie op.

BMW M3 Lime Rock Park Edition (Fire Orange)

Normaliter moet je het beste voor het laatst bewaren, maar wij beginnen ermee. We noemden al even de BMW M3 GTS en helaas: die ga je niet vinden in de ultieme BMW M3 E92 collectie van vandaag. Het dichtstbijzijnde is deze. De BMW M3 Competition Lime Rock Park Edition. Vernoemd naar een circuit in de VS is het een soort BMW M3 GTS junior. Iets meer pk door het Competition-pakket, maar niet de volle 450 die de GTS heeft. Dezelfde kleur (Fire Orange), maar geen spoiler of rolkooi. Wel dus het Competition-pakket met dezelfde velgen als de BMW M3 GTS, in dit geval zilver. Niet zo gelimiteerd als de GTS waar er maar 150 van zijn, maar met 200 exemplaren (allemaal voor de VS) ook niet bepaald normaal. Het exemplaar in kwestie heeft 48.225 km achter de kiezen. Dat leverde 87.000 dollar (79.127 euro) op. Niet slecht voor een uiterst zeldzame auto!

BMW M3 Frozen Black Edition

We kunnen je alvast verklappen: technisch lijken bijna al deze auto’s op elkaar. Verwacht dus bijna altijd een Competition-pakket met de welbekende Competition-velgen, 420 pk uit de S65B40 V8 en in bijna alle gevallen de automaat. Alleen de kilometerstand en de specificatie verschillen, naast het feit dat sommige een speciale editie zijn. Zoals deze Frozen Black Edition. Frozen staat natuurlijk voor matte lak en in dit geval wordt het een aardig sinister geheel. Het zwarte wordt een beetje opgebroken door rode stiksels en rode remklauwen. Deze Frozen Black Edition is naar het schijnt één van twintig stuks en heeft er 34.525 km op zitten. De auto werd tot 56.750 dollar (51.586) euro geboden, maar wordt alleen verkocht als de reserve van 65.000 dollar nog gehaald wordt. Nog even afwachten dus of hij verkocht wordt.

BMW M3 Competition Dakar Yellow

Zoals gezegd passeren zo’n beetje alle kleuren de revue en in dit geval beginnen we met geel. Dakargeel om precies te zijn, een tint uit de jaren ’90 die doet denken aan Cream Yellow van Volvo. Hier zijn de wielen weer zilver, wat eigenlijk best lekker staat onder deze knalgele M3. Het is verder geen speciale editie, waardoor de prijs met een momentele stand van 63.000 dollar (57.292 euro) gemiddeld is voor deze collectie. Al is het ook niet spotgoedkoop.

BMW M3 Competition Santorini Blue

Nog een lekker knalkleurtje: Santoriniblauw. Deze kleur wordt iets vaker gekozen op de BMW M3 E92, al moest wel BMW Individual eraan te pas komen. Zoals gezegd moet vooral de kleur het werk doen, want verder is het gewoon eentje uit een grote collectie van soortgenoten. Het voorlopig hoogste bod is 63.000 dollar (57.268 euro), al wil de verkoper graag een reserve van 85.000 dollar (77.266 euro) halen. Ook hier is het dus nog niet zeker of deze auto verkocht wordt.

BMW M3 Competition Java Green

De auto met de op één na hoogste kilometerstand in deze lijst is dit exemplaar in Javagroen. Deze knalgroene metallic kleur is in ieder geval lekker opvallend. Kennelijk was de inspiratie op bij het knalkleurtje, want de velgen, remklauwen, het interieur en eigenlijk verder alles is zwart. Saillant detail: normaliter geven de oranje reflectoren aan de zijkant voorop (dat moet van de VS) een aardig contrast, maar die zijn meegespoten op deze auto. De kilometerstand is met 89.143 stuks fors, maar het bewijst wel dat er flink gereden is met alles in deze ultieme BMW M3 E92 collectie. De prijs bleef steken op 59.000 dollar (53.655 euro) waardoor ook hier de auto alleen wordt verkocht voor de reserve van 70.000 dollar (63.658 euro).

BMW M3 Competition Phoenix Yellow

We hadden al een geel exemplaar gehad, maar dit is een bijzondere tint geel. Het gaat namelijk om Phoenixgeel, één van de meest bekende kleuren van de BMW M3 van de generatie ervoor, de E46. Dit is trouwens dé meest ervaren auto van het stel, 98.594 kilometer om precies te zijn. Kennelijk snapt men de magie van Phoenixgeel niet zo, want met een resultaat van 58.000 dollar (52.726 euro) is het één van de goedkoopste auto’s die je kon scoren.

BMW M3 Competition Speed Yellow

Nog een gele? In theorie de slechtste geel van de gele E92’s die we hebben behandeld, want hier geen historische hoedtikken naar oudere BMW’s. Speed Yellow is wel een leuke tint, maar deze BMW M3 heeft een ander verkoopargument, eentje die een verkoopprijs van een redelijk duizelingwekkende 145.000 dollar (131.921 euro) opleverde. Dit is namelijk de enige auto uit de ultieme BMW M3 E92 collectie met de handgeschakelde zesbak. De purist houdt wel van een auto als deze. Combineer het met een ultra-lage kilometerstand van slechts 11.117 km en je hebt met recht de duurste auto uit dit gezelschap. Individual-kleurtje, Competition-pakket, handbak en bijna niet mee gereden? Tel uit je winst.

BMW M3 Competition Frozen Blue

Dan hebben we alle kleuren wel gehad toch? Nee, er zijn er nog twee. Beide ‘Frozen’, dus fans van glimmende lak kunnen nu afhaken. Je eerste optie is Frozen Blue. Matblauw dus, samen met een reeks opties die vergelijkbaar zijn met andere exemplaren in de ultieme BMW M3 E92 collectie. Met de lage kilometerstand van 24.782 stuks was een hoog bedrag redelijk zeker, en met een eindstand van 70.250 dollar (63.858 euro) klopte dat aardig, al wordt de reserve pas gehaald bij 79.000 dollar (71.815 euro). Ook hier dus nog even afwachten.

BMW M3 Competition Frozen Silver

In theorie de saaiste auto van het gezelschap. Dezelfde specificaties en opties als het gros van de andere auto’s in deze lijst. Maar dan in het zilver. Toch leverde het een aardig bedrag op: 54.800 dollar (49.857 euro), wat gezien de km-stand van 62.823 kilometer toch een goede score is. En hey, misschien vind je al die felle kleuren niks. Dan is zilver een prima optie.

Rondleiding door de ultieme BMW M3 E92 collectie

Even de balans opmaken: alles zou bij elkaar 750.000 dollar opleveren volgens de voorspellingen. Mochten de vier auto’s op reserve nog verkocht worden, dan is het totaalbedrag zo rond de 760.000 dollar. Goede voorspelling dus, maar dan moet het eerdergenoemde drietal nog wel even zijn geld opleveren. Verder geen gekke score voor negen keer deze auto. Alle hectiek terzijde, zijn er ook nog beelden van alles bij elkaar. Mocht je dus achter het net gevist hebben, dan kan je alsnog meegenieten van dit speelgoed. Alle veilingen gingen via PCarMarket en kun je hier terugvinden.

Bonus! BMW M3 E90 CRT Sedan

Officieel maakt de laatste auto in dit artikel geen deel uit van de verkoop van Leslie’s BMW M3 E92 collectie, maar we willen hem toch even benoemen omdat ‘ie bij dezelfde veiling hoort. De BMW M3 Sedan (E90) Carbon Racing Technology Edition, beter bekend als CRT, is vaak het ondergeschoven kindje wanneer het gaat om speciale edities van de E9x-generatie. Nieuw was het apparaat namelijk krankzinnig duur en zo gelimiteerd dat de kans erg klein is dat je er ooit eentje zal zien of hebt gezien. Het ging om een speciale editie van de E90 M3, de sedan, die koolstofvezel gebruikte voor verscheidende exterieurdelen. Dat gecombineerd met de naar 4.4 liter vergrote S65B44 uit de BMW M3 GTS. Dat levert 450 pk op, meer dan alle Competitions uit dit artikel. Hij is ‘zoals het heurt’ in het zilver gespoten (Frozen Polar Silver) met details in het Melbournerood en een oranje interieur (Sakhir Orange)! Dit is één van 67 Europese exemplaren van de CRT, met slechts 1.126 km op de teller. Verrast het je dat hij daarom 173.000 dollar (157.295 euro) opleverde?