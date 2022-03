Max Verstappen heeft een rothekel aan Netflix. Dat wisten we al, maar nu geeft hij nog eens aan waarom dat zo is.

Voor de liefhebber van soaps, reality-tv, Formule 1 én bingewatchen is Drive to Survive een goede serie. Alle aspecten van bovenstaande genres zitten er namelijk in. De verhaallijnen lijken soms namelijk letterlijk uit Meerdijk te komen, je kunt lekker achter de schermen gluren naar mensen die gewoon hun werk doen en er zitten autootjes in.

En aangezien de show op Netflix wordt uitgezonden, kun je alle 11(?) afleveringen achter elkaar bingen. Lekker toch? Voor veel mensen wel, maar Max Verstappen hoort daar niet bij. Sterker, seizoen 4 bevestigde voor hem weer waarom hij er zo’n rothekel aan heeft.

Netflix verzint de boel bij elkaar, aldus Max

In een interview met de BBC geeft Verstappen aan dat hij het nieuwste seizoen wel heeft geprobeerd te kijken, maar dat hij er na twee afleveringen alweer mee is opgehouden. Sterker, daarin werd voor hem bevestigd waarom hij er niet aan meewerkt.

Max kon zich niet vinden in de manier waarop de vriendschap, of het gebrek daaraan, tussen Lando Norris en Daniel Ricciardo werd neergezet. In Drive to Survive leek het alsof die twee elkaar totaal niet mogen, maar volgens Verstappen klopt daar geen bal van.

Mede door dit soort dingen vindt Max de serie meer op reality-tv lijken en daar wenst hij niet mee geassocieerd te worden. Hij begrijpt dat Netflix dit doet om wat aandacht te trekken, maar dit gaat hem veel te ver.

Hij heeft er ook helemaal geen tijd voor

Naast alle inhoudelijke blunders die Netflix in hun hitserie heeft gestopt, is er nog een andere reden waarom Max niet wil meewerken. Tijd. Verstappen heeft er gewoon de tijd niet voor.

In het interview met de BBC zegt hij dat hij na de race zo snel mogelijk weg wil om wat tijd voor zichzelf te hebben. Dat is goed voor de focus op waar het allemaal echt om gaat; het racen. Een half uur langer blijven om met Netflix te praten, ziet hij dus echt niet zitten.

Misschien wil het helpen dat Netflix en de F1 met elkaar in gesprek zijn over de wijze van dramatiseren en dat dat dus minder moet, maar voorlopig zien we Max echt niet in de serie.

Goed zo Max, focus je maar op de race. Hebben we allemaal veel meer aan!