Zo veel last heeft Porsche van het gezonken schip

Misschien nog wel belangrijker: zo veel last gaan klanten hebben van hun nieuwe Porsche die op het gezonken schip stond.

Met ‘het gezonken schip’ bedoelen we, hopelijk tot niemands verrassing, de Felicity Ace. Dit autotransportschip dat onderweg was van Emden naar Rhode Island vloog in brand bij de Azoren. Daar ging de bemanning van het schip af en vervolgens bleef het stuurloos een paar dagen in de zee dobberen. Mochten de auto’s op de Felicity Ace nog niet volledig verbrand zijn, dan werden ze wel beschadigd door het feit dat het schip nu volledig gezonken is. Kortom: alles dat erop stond is verloren gegaan.

Porsche modellen op gezonken schip

Lamborghini bevestigde eerder al dat er inderdaad auto’s van hen op de Felicity Ace stonden, waaronder de al uit productie gehaalde Aventador Ultimae. Productie daarvan wordt herstart. Ook een stuk of honderd Bentleys zullen opnieuw gebouwd worden. Vervelend voor de koeien die hun huid hebben opgeofferd voor de interieurs van die auto’s. Bij de vier duizend auto’s op het brandende schip hoorden ook ongeveer duizend Porsches. Dat laatste laat Porsche nu weten aan Autocar. De 1.000 modellen van Porsche op het gezonken schip waren allemaal onderweg naar klanten. Eén van die klanten was bijvoorbeeld Matt Farah van The Smoking Tire, naar wie een Porsche Boxster Spyder onderweg was. Hij stond te popelen om hem te ontvangen, maar Porsche liet weten dat het ‘iets langer kan duren’.

I just got the call from my dealer. My car is now adrift, possibly on fire, in the middle of the ocean. https://t.co/Ge2DYk8IJ0 — Matt "I Park Cars" Farah (@TheSmokingTire) February 16, 2022

Wat nu?

Porsche laat weten dat de lading van het gezonken schip opnieuw leveren ‘een uitdaging’ wordt, maar niks is onmogelijk. Het is belangrijk dat de klant behalve wat langere wachttijden vrijwel niks gaat merken van het zinken van de Felicity Ace. Hoeveel auto’s exact, welke modellen en de totale verloren waarde van de auto’s van Porsche op het schip: dat is allemaal niet bekend. Naar schatting van een Amerikaanse econoom heeft dit akkefietje de Volkswagen groep zo’n 335 miljoen dollar gekost. Ouch.

De kans dat je dit leest en jouw Porsche op de boot stond is klein maar niet nul. In dat geval heeft Porsche hopelijk al contact met je opgenomen en komt je auto nog steeds binnenkort, alleen duurt het wellicht een paar weken, wellicht een paar manden. Even geduld a.u.b.