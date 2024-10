De Golf 8 GTI is nu een politiepetjesauto

Dit politiekorps geeft een nieuwe betekenis aan het begrip petjesauto.

We willen natuurlijk niet generaliseren, maar een Golf GTI wordt wel eens bestuurd door minder frisse figuren. Collega @loek heeft afscheid genomen van zijn GTI, dus dat kunnen we nu gewoon zeggen. Er is nu echter ook een politiekorps wat gekozen heeft voor de Golf GTI. Iets met gelijkwaardig materiaal ofzo.

Het is je vergeven als je de livery niet meteen herkent, maar we kijken hier naar auto’s van de Zuid-Afrikaanse politie. Het gaat specifiek om de politie van Durban (de geboorteplaats van niemand minder dan Gordon Murray). De agenten hoeven niet te vechten om een GTI, want ze hebben meteen een vloot van 50 exemplaren aangeschaft.

Of de politiepetjesauto’s ook meteen gechipt zijn is niet bekend, maar de Golf 8 GTI heeft in ieder geval minstens 245 pk. Het gaat wel om prefacelift exemplaren, die 20 pk minder hebben dan de Golf 8.5 GTI. Maar dat mag de pret niet drukken.

De politie van Durban meldt in het Engelse Facebook-bericht dat ze naast de Golf GTI’s ook nog een stel ‘bakkies’ hebben aangeschaft. Dat zijn dus pick-ups, om precies te zijn Isuzu’s en Ford Rangers. Zo kennen we de Zuid-Afrikaanse politie weer.

Helaas is een sterke politiemacht geen overbodige luxe daar, want Zuid-Afrika staat niet bekend om het gebrek aan criminaliteit. En Durban is na Pretoria de stad met de hoogste misdaadcijfers van Zuid-Afrika. Waarschijnlijk krijgen deze Golf GTI’s het dus zwaar te verduren.

Foto’s: Durban Metro Police Service