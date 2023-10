Volkswagen pakt nog één keer uit met de Golf GTI

Een lofzang voor de benzinemotor in de Volkswagen Golf 8.5 GTI.

Je ziet dat autofabrikanten alles uit de kast trekken nu het nog kan. Denk aan Porsche en de 718 GT4 RS. Een soort lofzang voor de verbrandingsmotor, voordat men overstapt op een volledig elektrisch model. Volkswagen gaat hetzelfde doen met de Golf GTI.

Dat betekent dat Volkswagen nog één keer alles uit de kast gaat trekken om de ultieme Golf GTI met benzinemotor neer te zetten. Daarover bericht Autocar. De volgende halte is de ID GTI en daarmee komt er een einde aan de hot hatch met een krachtige verbrandingsmotor.

Volkswagen Golf GTI 8.5

De auto zal als Volkswagen Golf GTI 8.5 op de markt komen. De huidige GTI is goed voor 245 pk en de Clubsport beschikt over 300 pk. Er is nog niets bekend over de upgrade in vermogen voor de nieuwe GTI, maar in de wandelgangen spreekt men over 265 pk. De R heeft laten zien dat meer dan 333 pk geen enkel probleem is voor het blok. Tuners hebben bewezen dat de EA888 nog veel meer aankan als het moet. Maar de GTI blijft een voorwielaandrijver, dus verwacht een acceptabel vermogen dat bij een voorwielaandrijver past. Met eeuwig zoekende tractie op voorbanden maak je immers niemand blij.

Naast een upgrade in vermogen zou de Volkswagen Golf 8.5 GTI een update aan het chassis krijgen om de rijdynamiek verder te verbeteren. De adaptieve ophanging in de huidige GTI zal tevens van een update worden voorzien.

Blijft het dan bij de Volkswagen Golf 8.5 GTI? Nee. Want je ziet ook wel dat 265 pk geen upgrade is ten opzichte van de Golf 8 GTI Clubsport met 300 pk. Er zit zeker nog meer vuurwerk in het verschiet. Het GTI-label viert in 2026 zijn 50-jarige bestaan. Je kunt er donder op zeggen dat er dan een speciale editie aangekondigd gaat worden. Kortom, het einde van de achtste generatie Golf komt langzaam in zicht, maar de komende jaren zit het nog wel snor.