Max Verstappen rijdt een gepimpte Audi RS6!

We hadden het niet direct verwacht, maar Max heeft blijkbaar dezelfde smaak als alle influencers.

Monaco is natuurlijk the place to be als je een F1-coureur wil spotten. Zo kun je bijvoorbeeld Charles Leclerc tegenkomen die met een Ferrari tegen een andere auto botst. Of Lando Norris in een groene Carrera GT. Max Verstappen heeft echter een hele andere smaak.

Max Verstappen werd gisteren – op zijn zeventwintigste verjaardag – namelijk op het fameuze Casino Square gespot in een Audi RS6. Hij kwam niet met een sportwagen voorrijden, want hij is tegenwoordig een echte family man. Max is weliswaar geen vader, maar via Kelly heeft hij toch een stiefdochter (mede mogelijk gemaakt door Daniil Kvyat).

Max is niet iemand die altijd in het middelpunt van de belangstelling wil staan, dus een grijze RS6 is wat dat betreft een uitstekende keuze. Wat dan wel weer opvallend is: het is een getunede RS6. Het gaat om 760 pk sterke ABT Legacy Edition, gelimiteerd op 200 stuks. Wat best veel is voor een aftermarket kit, maar dat terzijde.

Je vraagt je misschien nog af: is deze RS6 wel echt van Max Verstappen? Dat hij één keer in een auto gespot wordt betekent natuurlijk nog niet meteen dat ‘ie van hem is (een fout die vaak gemaakt wordt in YouTube-video’s). Het Monegaskische kenteken begint echter met 33 en dat lijkt ons geen toeval.

We weten nu ook dat Max Verstappen een echte Audi-man is, óf stiekem gesponsord wordt door de lokale Audi-dealer. Vorig jaar werd hij namelijk in Monaco gespot in een zwarte RS Q3 Sportback.

Video credit: Nice Drive