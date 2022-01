Autoverkopen 2021: zó weinig werd er verkocht

De autoverkopen van 2021 konden niet echt slechter, eigenlijk.

We haalden het net al eventjes kort aan: de autoverkopen voor 2021 waren werkelijk dramatisch. Een enorm dieptepunt. We beginnen maar meteen met het extreem lage getal van 322.831. Zoveel auto’s zijn er in Nederland nieuw verkocht.

Nu is dat niet een complete verrassing. De verkoopcijfers waren het hele jaar al erg laag. De economie ligt behoorlijk op zijn gat, er zijn chiptekorten en de prijzen schieten door het dak. Een Polo GTI kost tegenwoordig gewoon 37.995 euro, om maar eens een (puur willekeurige) zijstraat te noemen.

Autoverkopen 2021 dramatisch

Meestal is december goed voor een flinke opleving. Met name de auto’s die in een gunstige bijtellingscategorie vallen, worden vaak in grote getale geregistreerd. Dat is dit jaar ook gebeurd, maar echt veel effect had het niet. In december werden er 35.708 auto’s verkocht, 15,6 procent minder dan dezelfde periode in 2020.

Wat wel zuur is: veel mensen hebben in 2021 een EV besteld die pas in 2022 (of later) geleverd gaat worden door de chiptekorten. Voor de bijtelling maakt dat veel uit, want het moment van kentekenregistratie is leidend, niet de datum dat het koop- of leasecontract wordt ondertekend.

Verwachting voor 2022

Voor volgend jaar verwachten brancheorganisaties RAI en BOVAG dat er 390.000 auto’s verkocht zullen worden. Het potje voor particuliere nieuwe EV’s is weer beschikbaar en er komen meer en meer betaalbare EV’s op de markt. Ook komen er meer plug-in hybrides, die in Nederland relatief betaalbaar zijn (ten opzichte van benzine- of dieselauto’s). Men verwacht wel dat 20 tot 30% een elektrische auto zal in 2022.

Lijstjes

Dan hebben we nog een paar Top 5-lijstjes voor je, uiteraard. De best verkochte merken, modellen en EV’s. Op een rij:

Best verkochte merken 2021:

Volkswagen (31.059) Kia (30.028) Toyota (23.022) Peugeot (20.283) Skoda (20.015)

Best verkochte modellen 2021:

Kia Niro (10.812) Volvo XC40 (8.448) Volkswagen Polo (8.009) Kia Picanto (7.929) Skoda Enyaq (6.621)

Best verkochte EV’s van 2021: