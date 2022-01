Red Bull én Mercedes hebben problemen voor 2022

Uh-oh. We hadden niet verwacht dat Red Bull en Mercedes problemen hebben met hun nieuwe auto.

Tussen de laatste race van het uitgaande seizoen en de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen is er altijd een hoop drama, gespeculeer en de eerste psychologische speldenprikjes. Het hoort nu eenmaal bij de sport en uiteraard doen wij als liefhebbers daar aan mee. Met bronvermelding, dat dan weer wel.

De laatste tijd lijkt de Italiaanse tak van Motorsport uiterst goed geïnformeerd te zijn. Zo weten de F1-specialisten dat zowel Red Bull en Mercedes problemen met hun nieuwe auto’s, de RB17 en W13 (als dat de definitieve namen zijn). Gisteren wist de kwaliteitspublicatie al te melden dat Red Bull faalde met de nieuwe auto in de crashtests. In dit specifieke geval voldeed de nieuwe auto niet aan de frontale botsproef.

Crashtest Red Bull en Mercedes

Maar wat blijkt, bij Mercedes gaat het voorlopig ook nog niet heel erg soepel. De nieuwe bolide van het team uit Brackley faalde in de crashtest. In dit geval ging het om de zijwaartese impact-test. Dit houdt in dat zowel Red Bull als Mercedes géén auto hebben die voldoet aan de FIA-eisen en dus (nog) geen auto voor het komende seizoen. Mede daardoor is er nog geen onthullingsdatum bekend gemaakt.

Naar verluidt zijn beide teams enorm de grenzen van de nieuwe reglementen aan het opzoeken. Nu lijkt ons dat vrij logisch, de nieuwe reglementen zijn de grote uitdaging voor het nieuwe jaar. Elk team doet dat.

Problemen ingecalculeerd?

Het verschil is dat Red Bull en Mercedes veel geld en mankracht hebben om daar wat mee te experimenteren. Daarom durven we ook niet uit te sluiten dat deze problemen gewoon ingecalculeerd zijn. Het is sowieso koffiedik kijken. Bij Mercedes en Red Bull waren ze nog lang bezig met de 2021-auto, vanwege de hevige titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton.

Ferrari heeft zijn auto al meer dan een maand af én deze is al door de FIA goedgekeurd. Dus het kán wel. Voor het aanstaande seizoen zijn er enorm veel wijzigingen in het technisch reglement. Dit kan ervoor zorgen dat de verstandhoudingen anders komen te liggen.