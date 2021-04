Dit zijn de beste Porsche kleuren (volgens liefhebbers) - Autoblog.nl

In de praktijk kiezen de meeste Porsche-eigenaren saaie kleuren, maar de liefhebbers weten het beter.

Bij Ferrari is rood de standaard kleur, maar bij Porsche is er (gelukkig) niet één kleur die de boventoon voert. We zien met enige regelmaat erg fraaie en unieke kleurtjes voorbij komen op Porsches.

Om een indicatie te krijgen van de populairste kleuren onder Porsche-eigenaren kun je simpelweg om je heen kijken. Het lijkt erop dat zwart en grijs de favorieten zijn. Niet bijster spannend dus. Gelukkig brengen de meer sportievere modellen als de 911 GT3 alsnog wat meer kleur op de wegen.

We weten nu ook wat de populairste kleuren zijn onder degenen die een Porsche niet kunnen betalen. Hagerty heeft dat namelijk uitgezocht. Wat blijkt? Fans hebben een betere smaak dan de gemiddelde Porsche-koper in de praktijk heeft. Het scheelt natuurlijk wel dat zij geen auto door hoeven te verkopen.

Hagerty heeft in totaal 3.000 mensen ondervraagd, die volgens hen van over de hele wereld komen. Opmerkelijk genoeg is het Guard Red die met afstand het populairst is. Een kleur die aardig in de buurt komt van Ferrari rood.

Mexico Blue

GT Silver

Miami Blue

Guards Red

Op de tweede plaats volgt Mexico Blue, een blauwe tint die je bij andere merken weinig ziet. Op de derde plaats staat dan weer een wat saaiere kleur: GT Silver. De juiste ingetogen kleur kan het Porsche-minnend publiek dus ook waarderen. Naast Mexico Blue is ook Miami Blue geliefd. Die staat namelijk op nummer vier. Miami Blue leunt wat meer richting groenblauw en zie je vaker op Porsches dan Mexico Blue. De volledige uitslag zag er als volgt uit:

Guards Red: 218 Mexico Blue: 169 GT Silver: 159 Miami Blue: 134 Black: 122 Speed Yellow: 102 Alpine White: 89 Oak Green: 83 Forest Green: 81 Irish Green: 81

We hoeven het waarschijnlijk niet te vragen, maar we doen het toch: wat is volgens jullie de perfecte Porsche kleur?

Bron: Hagerty