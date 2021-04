Je kunt snel rijden in de Toyota GR 86 in Gran Turismo - Autoblog.nl

Kun je niet wachten om de nieuwe Toyota GR 86 uit te laten? Het kan al relatief snel én vanaf je bank. De Toyota GR 86 komt namelijk naar Gran Turismo Sport.

Toyota’s GT86 was in essence een briljante auto. Een simpele motor en achterwielaandrijving in een kleine coupé. Je kon de auto dwarszetten in elke bocht op elk circuit (of elke weg). De auto kwam ter wereld in 2012 en hield het vol tot zijn opvolger, die recent is gepresenteerd.

GR 86

Laat de nieuwe naam je niet misleiden: die opvolger volgt hetzelfde recept. De naamswijziging naar Toyota GR 86 heeft te maken met het GR (Gazoo Racing) label van Toyota. De motor groeide naar 2.4 liter (waarmee de auto nog kanslozer wordt in Nederland) en levert nu 235 pk. Wat er in principe niet veranderd is: het zal om mee te sturen wel weer een leuke compacte pretraket worden.

Eerste proefrit

Er zit altijd een periode tussen de onthulling van een auto en de lancering. Voordat je dus een indruk kan krijgen van de Toyota GR 86 zijn we dus wel even verder. Gelukkig is er een alternatief, waar je toch de GR 86 even aan de tand kunt voelen en daar al relatief snel mee aan de slag kunt.

GT Sport

Binnenkort zal de Toyota GR 86 namelijk zijn debuut maken in de game Gran Turismo Sport voor de PlayStation 4 en 5. Er komt een Toyota Gazoo Racing Cup met zeven rondes die elk aftrappen vanaf een bepaalde datum. Elke ronde kent zijn eigen auto: de GR Supra, GR Yaris, de Dallara SF19 (een Formule-auto met Toyota-motor), de klassieke 2000GT, de GR Racing Supra Concept, nogmaals de GR Yaris en ten slotte, je raadt het al, de GR 86. De ronde met de GR 86 staat gepland op 22 augustus, maar de makers van Gran Turismo zeggen dat de GR 86 ‘medio 2021’ naar het spel komt. Binnenkort kun je dus aan de slag.

De Toyota GR 86 in Gran Turismo Sport volgt het voorbeeld van de GR Yaris, die ook vrij snel in het spel te vinden was. Dat bleek een hit, dus de GR 86 is ook aardig snel beschikbaar. Toyota heeft een exclusieve deal met de makers van Gran Turismo Sport, waardoor hun auto’s snel in de game te vinden zijn. Dit heeft ook voorrang op andere games zoals Forza en Need for Speed.