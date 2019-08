Dit zijn de twee beste moderne klassiekers voor vanavond

Welke stijlvolle open moderne klassieker kies jij?

Wie weleens buiten is geweest vandaag zal gezien hebben dat het erg fraai weer is. Het is zonnig, droog en lekker warm, maar niet te heet. Precies goed om lekker in een cabrio te gaan cruisen. Normaal gesproken komen we dan met een lijstje met spotgoedkope cabrio’s.

Open rijden gaat namelijk om het open rijden, de rest is een beetje bijzaak. Maar ja, er is kans dat je geen zin hebt in een stokoude Saab 9-3 Cabrio of Mégane CC. Stel dat je echt enorm veel geld op de rekening hebt staan dat zo snel mogelijk overgemaakt dient te worden naar een kwaliteitshandelaar in dit land. Wat zijn dan je opties? We bedoelen dan niet de obligate Ferrari 488 Spider of Lamborghini Aventador Roadster, maar écht iets bijzonders. Auto’s waarmee je aangeeft dat je een connaisseur bent, maar dat je niet in een klassieker hoeft te rijden. We vonden deze twee automobiele pareltjes:

Spyker C8 Spyder

€ 309.000

2005

5.900 km

We hebben net de belangrijkste Nederlandse autofabrikant behandeld. Een ambities heeft het niet gelegen, het was voornamelijk de uitwerking waarop het verkeerd ging. Het verhaald van Spyker is perfect om een film of een matige documentaire over te maken. Dat wil niet zeggen dat de auto’s zelf niets zijn. De C8 Spyder is echt een bijzonder en herkenbaar apparaat. De auto komt nog uit de tijd dat je de hand van Maarten de Bruijn erin zag. De ze C8 komt uit 2005 en is voorzien van een 400 pk sterke Audi 4.2 V8. Natuurlijk, je hebt voor dit geld ook een Audi R8 V8, maar die is veel te ordinair in vergelijking met de Spyker. Of afbetaling mogelijk is, is niet bekend. De advertentie kun je hier bekijken.

Aston Martin AR1

€ 448.275

2003

2.500

Een andere auto die klassiek overkomt, maar nog relatief modern is, is deze Aston Martin AR1. De American Roadster 1 is een bijzondere variant op basis van de Aston Martin DB7 Vantage Volante. In feite is het een open DB7 Zagato, maar dan met een kortere wielbasis. Net als de Spyker wordt de Zagato fraaier naarmate de jaren vorderen. Bij de Aston Martin AR1 gaan ze er prat op dat er maar 99 van zijn gebouwd, we betwijfelen ten zeerste of er überhaupt 99 C8 Spyders gebouwd zijn. Onder de kap tref je een 5.9 liter V12 met 435 pk aan die werkelijk hemels klinkt. De advertentie check je hier.