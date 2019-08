Volkswagen icoon Ferdinand Piëch overleden

De Oostenrijker was niet groter dan het leven, maar wist enorm veel te bereiken.

Oud Volkswagen-chef Ferdinand Piëch is overleden. Dat melden diverse Duitse media. Ferdinand Piëch was van 1993 tot 2002 de grote baas van Volkswagen. Volgens diverse bronnen werd hij onwel afgelopen zondag tijdens een diner op de avond van 25 augustus. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar op maandag 26 augustus overleden.

Ferdinand Piëch zal voornamelijk bekend staan als de man die van Volkswagen van relatief klein speler in de markt een wereldmerk heeft gemaakt. In zijn tijd bij Volkswagen kocht hij merken als Bentley, Bugatti en Lamborghini. Daarnaast maakte hij Seat en Skoda tot het wat het vandaag de dag is.

Daarvoor was hij ingenieur voor onder andere Porsche en Audi. Bij Porsche was hij mede verantwoordelijk voor het enorme succes van de 917 en bij Audi stond hij aan de wieg van de Ur-quattro. Ferdinand Piëch, zoon van Louise Porsche, werd 82 jaar.

Volkswagen heeft officieel nog niet gereageerd, evenals zijn familie. Meer info volgt later.