Dit is de nieuwe TechArt Panamera van DJ La Fuente

Fuego, of kill it with fire?

Trouwe AB-lezers weten het: plaatjes draaien kan een lucratieve business zijn. Op verzoek van velen onder onze gewaardeerde lezers komen met enige regelmaat de nieuwe dikbolides van DJ’s voorbij op deze site. We kennen natuurlijk allemaal het wagenpark van onze Jas, maar Nick is lang niet de enige die mooie wielen verdient met zijn elektronische muziek.

DJ La Fuente is bijvoorbeeld ook zo’n man die al enkele keren AB gehaald heeft met zijn mooie auto’s, hoewel dat niet altijd een heugelijke grondslag had. Ooit ging er bijvoorbeeld een schelm op zijn Ferrari 458 staan, waarbij de auto de nodige schade opliep.

Inmiddels heeft de artiest gelukkig weer wat positiever nieuws te melden als het gaat om auto’s. Hij heeft namelijk een nieuwe daily driver gescoord. Daarbij is hij niet over één nacht ijs gegaan, want via Youtube-kanaal Day1 is er een waar spektakel gemaakt van de zoektocht naar de nieuwe aanwinst, inclusief medewerking van niemand minder dan rugbyer Jay Jay Boske.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op een Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Collega @casperh kan zich wel inleven in die keuze. Hij heeft ‘m zelf ook, in zijn droomgarage (rijtest). Voor La Fuente was de standaard Pana Turbo S E-Hybrid echter nog niet speciaal genoeg, dus heeft de Porker een bodykit van TechArt aangemeten gekregen om er een ‘GrandGT’ van te maken. Het interieur is ook aangepakt met wat gele accenten, maar helaas heeft de DJ er geen leerbar van gemaakt. Een gemiste kans.

Desalniettemin denken we dat de muzikant vast veel plezier aan de Porsche zal beleven op zijn vele reizen van en naar optredens. Tenminste, zo gauw hij hersteld is van een beenbreuk. Immers meldden we onlangs dat La Fuente door @dizono is overgehaald om over te stappen naar de darkside, wat heeft geresulteerd in het onvermijdelijke in de vorm van een gipsbeen.

