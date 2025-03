Doe eens gek, hang eens drie auto’s aan een hijskraan

En nee, dit keer geen extreme YouTube-stunt van een gekkie. Een automerk hangt zelf drie auto’s aan een hijskraan om iets te bewijzen.

Als een automerk iets deelt in een persbericht, gaan we er voor het gemak vanuit dat ze geen dingen verzinnen. En ja, je mag dit naïef noemen: eigenlijk moet je dat maar geloven. Vaak zijn het toch nogal zweverige termen waarvan het je eigenlijk toch weinig interesseert of het nou met wetenschap te onderbouwen is.

Factcheck

Neem bijvoorbeeld trekkracht. Alleen relevant als je echt aan de lopende band zware karren trekt. En hoe meten ze dat überhaupt? Als jij ziet dat een auto met 2.500 kg trekgewicht jouw Fendt Diamant van 1.600 kg kan trekken, weet je genoeg. Hoe ver kun je gaan om zeker te weten dat een voertuig echt heel veel mag trekken?

Hijskraan

Heel ver, als het aan Honda ligt. Om te bewijzen hoe sterk de Honda Passport is, heeft het merk een bijzonder experiment bedacht. Je hebt nodig: drie Passports, wat touwen/kettingen en een hijskraan. En wat inbeeldingsvermogen. Vervolgens maak je de touwen en kettingen van trekhaak tot bevestigingspunten vast tussen de auto’s en vervolgens begin je met hijsen.

En dat is dus niet om ’s werelds grootste bermversiering te creëren, nee, het ophangen van de Honda Passports heeft een doel. Namelijk dat de auto’s gewoon blijven hangen! De bevestigingspunten van de Passport, dus de trekhaak en de sleepogen voorop, zijn sterk genoeg om zo gewoon rustig te blijven bungelen. Honda noemt het bewijs voor het feit dat de Passport dus enorm veel gewicht kan trekken middels deze punten. Volgens het merk heeft de bovenste auto een gewicht van 6.350 kg aan zich hangen. En hij geeft geen kik.

Honda doet voor het eerst lekker robuust met hun middenklasse SUV en het kunnen weerstaan van dit soort krachten passen bij dat karakter. Als het aan de Japanners ligt dan. Gelukkig hebben we de foto’s en een filmpje nog.