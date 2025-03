Je sportwagen als dagelijks vervoer: het kan!

Dat geldt voor jou, mij, maar ook de grote bazen van automerken: een sportwagen als dagelijks vervoer moet kunnen.

Wij kunnen niet inschatten hoe veel concessies jij wil maken op je auto. Maar we zeggen hopelijk niks geks als we zeggen dat een sportwagen vaak leuker dan comfortabeler is. En da’s prima, de perfecte garage voor twee auto’s is een heerlijk strak rijdende sportwagen voor de leuk en dan een comfortabele cruiser voor de dagelijkse kilometers.

Sportwagen als dagelijks vervoer

Toch zijn er tegenwoordig voldoende sportauto’s die je ook gewoon elke dag kan gebruiken. De Porsche 911 is een goed voorbeeld, maar qua instap en toch ietwat straffe afstelling is dat niet voor iedereen weggelegd. Maar qua relatief comfort, optionele rust uit de motor en een beetje leuke opties heb je voldoende sportauto’s. Iemand die dat bewijst is de nieuwe CEO van Nissan.

CEO Nissan

Ivan Espinosa, die de ietwat plots vertrokken CEO van Nissan vervangt, kan je wel bestempelen als een echte petrolhead. Zo werd direct duidelijk dat hij de ambitie heeft om de sportwagens van Nissan door te zetten. Als je nog meer bewijs nodig hebt dat Espinosa benzine door de aderen heeft stromen: hij is dus zo’n iemand die gewoon zijn dagelijkse kilometers in een toffe sportwagen doet. Namelijk een Nissan Z, de 400 pk sterke sportwagen met V6. Espinosa was dan ook één van de mensen die veel knopen heeft mogen doorhakken voor de Z, dus nu geniet hij van het resultaat.

GT-R

Espinosa wil een nieuwe invalshoek vinden voor de Silvia, zo veel werd dus al duidelijk. De Z blijft ook wel doorploeteren: de Mexicaanse CEO houdt dus van het huidige model en de 300ZX (Z32) van drie generaties terug is de reden dat hij graag naar Nissan wilde. En de GT-R? Daar is Espinosa ook vastberaden over dat die een toekomst krijgt. Er is weinig hard gemaakt over een Nissan ‘R36’ GT-R, nu de R35 uit productie is. Volgens de nieuwe CEO komt er richting het einde van dit decennium iets met de naam GT-R op de markt.

Kortom: met een CEO die autofanaat is lijkt de toekomst voor Nissan rooskleurig voor sportwagenfanaten. Er komt uiteraard ook nog een sloot aan ‘saaie’ modellen om geld te verdienen, maar dat heeft de GT-R en Silvia ook nooit tegengehouden om leuk te zijn. (via Automotive News)