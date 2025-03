Gaat de markt der (toekomstige) klassiekers weer normaal doen?

Kunnen wij Europeanen eindelijk weer normale(re) prijzen gaan betalen voor duurder wordende klassiekers?

Als je toch eens met zekerheid kon weten wat auto’s zouden gaan doen met waarde, dan zou je nooit meer hoeven te werken. Er zijn factoren waaraan je kan merken dat een auto erg veel geld waard gaat worden, maar je moet op het perfecte moment toeslaan. Veel auto’s worden Godvergeten duur omdat ze zeldzaam zijn en een gevalletje ‘dit gaat nooit meer gebeuren’ blijken te zijn. Als jij toch eens die 200.000 euro had kunnen neerleggen voor een Porsche Carrera GT in 2009. Die is nu meer dan een miljoen waard.

Verenigde Staten

Voor auto’s die exclusief in Europa of Japan bleven is er nog een factor die waardes beïnvloedt. Namelijk onze grote vrienden uit de Verenigde Staten. Daar geldt dat een auto goedkeuring nodig heeft om deze naar het land te halen, denk aan crashtests en andere veiligheidseisen. Voor massaproductie kan dat, maar voor een enkele import is dit zo kostbaar dat het geen zin heeft. Er zijn een paar uitzonderingen, waaronder ‘Show and Display’ (vooral bedoeld voor musea), met een uiterst beperkt aantal kilometers. Een andere populaire uitzondering is wanneer auto’s 25 jaar of ouder worden. Dan laat de VS de teugels qua superstrenge regels vieren.

Waarom dit de waardes beïnvloedt is natuurlijk concurrentie. Er zijn 250 miljoen Amerikanen, waardoor de kans aanwezig is dat deze graag een Europese of Japanse klassieker zouden willen bezitten. Sommige auto’s zijn al zeldzaam genoeg als de hele bevolking van Europa erom moet vechten, laat staan als je er nog een kwart miljard kanshebbers bij op telt. Je ziet bij toekomstige klassiekers die ‘legaal’ worden in de VS de waardes vaak nét iets harder stijgen dan ze al doen.

Tarieven

Zoals collega Bas vanmorgen al meldde gaat het veranderen in de VS. Vanaf 2 april gaat het land tarieven invoeren op importauto’s: 25 procent voor auto’s die niet in de VS gebouwd worden. Daarmee wordt in het grote plaatje gekeken naar massaproductieauto’s, maar de tarieven gelden ook voor individuele ‘grijze’ import. Daar geldt al een importtarief van 2,5 procent voor, ook als deze auto’s 25 jaar of ouder zijn. Deze blijven bestaan waarmee de importtaks voor dit soort import in totaal 27,5 procent wordt.

En op Kei Trucks, die in de VS ook een hype zijn, wordt ook nog eens de stokoude maar nog steeds bestaande Chicken Tax geheven, de chantagewet die de VS verzon om Europa een hak te zetten. Waarmee je dus 52,5 procent extra mag betalen voor een geïmporteerde bedrijfsauto. We vinden op een Japanse exportsite een Honda Acty Truck (een populaire Kei Truck) voor 2.836 euro, die dan ineens 4.324 euro kost. En dan moet ‘ie nog op de boot.

Afkoelen

Goed, dat is allemaal lekker het probleem van de Amerikanen. Wat Europa ervan gaat merken kan wel eens positief zijn. Die 25 procent importtaks kan het idee van een auto grijs importeren voor velen een stuk minder aantrekkelijk maken. Zo wordt de schaarste weer een klein beetje verminderd. Kijk, klassiekers zijn klassiekers en stijgen zullen ze wel. Maar als ze na 25 jaar niet weggekaapt worden door de Amerikanen, zit er niet ineens een piek in de grafiek. En dat zou top zijn.

Het enige wat nog moet blijken is in hoeverre dit allemaal gaat kloppen. De importtaks is bedoeld om de Amerikaanse markt te beschermen dan wel groter te maken. Merken moeten om de taksen te omzeilen meer gaan bouwen in de VS, wat natuurlijk precies is wat Trump ermee wil bereiken. In de aankondiging van de VS over deze tarieven wordt wel erbij gezegd dat het heven van deze tarieven ’ter discussie staat als deze door het Staatssecretariaat niet nodig worden geacht’. Oftewel: als een Audi RS4 uit 2000 wordt geïmporteerd door een enthousiasteling waarvan wordt gevonden dat hij dit niet doet om buitenlandse productie aan te moedigen, kan het Secretariaat zeggen dat de tarieven niet hoeven te gelden. De VS staat echter bekend om wel voet bij stuk te houden bij dit soort regels.

Dat weet je pas wanneer het geprobeerd wordt, en dingen bewijzen dan wel ontkrachten door het gewoon te doen zijn Amerikanen ook erg goed in. Dat komt vanzelf wel een keer aan het licht. In ieder geval zou het dus kunnen dat de Europese klassiekermarkt wat afkoelt. Zodat ook jij binnenkort voordat het te laat is een Lotus Exige of iets anders uit het jaar 2000 kan scoren.