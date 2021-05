Doe ons na en kies ook voor een BMW 130i op Marktplaats - Autoblog.nl

Twinning is winning, doe gezellig mee en koop net als ons ook een BMW 130i op Marktplaats.

Nee, zo’n hot hatch met een atmosferische zes-in-lijn komt niet meer terug. Dat moge duidelijk zijn. De BMW 130i was misschien wel de leukste hatchback uit zijn tijd. Wij vonden het in elk geval de moeite waard om de goedkoopste BMW 130i van Marktplaats te kopen. We waren niet de enigen die het een goed idee vonden. Tot nu toe zijn de reacties van jullie lezers uiterst positief. En dan viel de aankoopkeuring ook nog eens mee.

Mocht je nu een vergelijkbare ambitie krijgen, dan hebben we goed nieuws voor je. De BMW 130i van Clement staat te koop. In de Marktplaats advertentie schrijft deze BMW-rijder dat Autoblog-lezers welkom zijn. Nou, bij deze Clement!

Een grappig detail is dat de 130i van Clement verdraaid veel op de onze lijkt. Meer dan twee ton gedraaid, dezelfde velgen, ook het ontbreken van een M-pakket. En net als Autoblog 130i heeft deze auto de M3 draagarmen voor. Het is dan weer niet de goedkoopste van Marktplaats. Maar het scheelt niet veel.

De 130i staat te koop voor 8.750 euro. En in tegenstelling tot ons exemplaar, is de onderhoudshistorie van deze Bimmer wel in orde.