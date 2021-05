Beroemde muzikant probeert je een RAM 1500 aan te smeren - Autoblog.nl

En, ben je al overtuigd? De RAM 1500 heeft een campagne met een gezicht gekregen in vorm van Dave Grohl van de Foo Fighters.

Wat kun je tegenwoordig met autoreclames nog doen om de consument te bereiken? Stoer een sigaret opsteken en lachen naar de camera is zo 1970. Driften en gek doen is ook al uit den boze. Want stel dat je gevaarlijk rijgedrag zou promoten. Nee, dat kan niet natuurlijk. Wat er overblijft is een traditionele blik aan beroemdheden opentrekken. Dat doet RAM in elk geval met de 1500, Dave Grohl is het nieuwe gezicht van een campagne.

Als je nu denkt: wie? Ben je of te jong, of je luistert graag naar Lil Kleine. Te jong dus. Grohl was vroegâh drummer van Nirvana en nu het gezicht van Foo Fighters. Als je nu nog steeds ‘wie?’ denkt krijg je een klap tegen je hoofd. RAM heeft Grohl gestrikt om reclame te maken voor de RAM 1500, hier in Nederland een bekende auto als bedrijfswagen. Geen actie zonder risico, vraag dat maar aan Jeep en Bruce ‘ik heb trek in alcohol‘ Springsteen.

RAM 1500 Dave Grohl video

Dave Grohl en de RAM 1500 dus. Een uiterst mannelijke combinatie. Er zijn twee commercials met de Foo Fighters-man opgenomen. In de ene reclame speelt hij zelf een rol, in de andere spreekt hij slechts wat in. Nu hoopt RAM natuurlijk dat je een 1500 gaat kopen. Althans, het merk focust zich natuurlijk voornamelijk op de Amerikaanse verkopen met deze campagne.