Domme BMW bestuurder laat auto op strand staan

Eb en vloed. Dat bestaat en betekent dat het water kan stijgen of dalen. Dat wist deze BMW bestuurder niet meer toen hij zijn auto op het strand liet staan.

In het Engelse graafschap Cornwall heeft een automobilist zijn auto op het strand gezet. Nou, dat is niet heet nieuws. Maar wel het feit dat in Engeland ook eb en vloed bestaat. Na het parkeren van zijn dikke auto stond hij opeens in het water. Ja, duh.

BMW op strand

Sowieso is een BMW cabrio niet de beste keuze om lekker te boenderen op het strand. Pak dan een SUV met vierwielaandrijving. Maar goed, de eigenaar van de BMW was volkomen verrast toen hij plotsklap zag dat zijn geliefde vierwieler een duik nam. Helaas voor de open 4 Serie.

Auto’s en zout water gaan niet goed samen. Het is maar de vraag of de auto nog kan rijden (ooit). De passagiers van de cabrio zaten overigens er nog gewoon in. Des te opmerkelijker, je ziet het water toch stijgen?! Geen idee wat ze in de auto zaten te doen, waardoor ze dit niet konden opmerken.

De kustwacht van Cornwall heeft het incident op Facebook gezet met de geinige opmerking ‘You can’t park there sir!’. Zij waren rap ter plekke en hebben snel de inzittenden bevrijd. Gelukkig raakte niemand gewond, het ego van de man heeft vermoedelijk wel wat deuken opgelopen. De auto is inmiddels weggetakeld.

Foto’s via St Agnes Coastguard Search & Rescue Team op Twitter