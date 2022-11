Megacrash BMW 5 Serie, bestuurder spoorloos

Een megacrash BMW 5 Serie touring roept meer vragen, dan dat deze beantwoordt.

Sommige crashes zijn vrij overzichtelijk. Je ziet dan precies wat er gebeurd is. Lamborghini Aventador op een keurig recht stukje zesbaans snelweg? Dan weet je dat die auto precies met 99 km/u ineens is gaan tollen als een malle. Dat doen die wagens gewoon.

Verder zijn de eenzijdige schades met wielspin vanuit stilstand vrij duidelijk te herkennen. Twee zwarte strepen die recht beginnen om te eindigen tegen een boom of stoep. Of beide als je pech hebt. Maar in dit geval moesten wij ons even achter het hoofd krabbelen.

Megacrash met BMW 5 Serie

Het gaat om een megacrash met een BMW 5 Serie Touring op de A20, bij hectometerpaaltje 16.5. Daar vond men een zwarte BMW, een E39 Touring waar niet heel erg veel meer van over is. Het is een eenzijdig ongeval met een enorme ravage op de snelweg. De auto is eerst door de berm gegaan, kwam daarna in aanraking met de vangrail en is vervolgens over de kop geslagen. Dat betekent dat er precies 100 km/u mee is gereden, volgens fabrieksnieuwe logica.

De hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) waren snel onderweg. Het meest opvallende is: er was niemand aanwezig! Op de plaats des onheils was er geen spoor van de inzittenden te bekennen.

De politie en brandweer ging uiteraard direct op zoek naar de bestuurder (en eventuele andere passagiers), met hulp van speurhonden. De snelweg waarop het gebeurde (de A20) werd compleet afgesloten. Ook het gebruik van een drone mocht niet baten om de scheurneus te vinden.

Walhalla

De VOA (Verkeersongevallenanalyse) kwam ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. Onze hoofdredacteur kent deze buurt behoorlijk goed en weet te melden dat dit stukje snelweg een walhalla is voor scheurneuzen. Westlanders en Vlaardingers gebruiken dit stuk snelweg zoals @Loek en ondergetekende de A31 gebruiken: om te zien hoe hard de auto loopt.

Een groot verschil is dat het op de A20 niet is toegestaan. Het ongeluk is gebeurd bij hectometerpaaltje 16.6, vlak op de oprit. Dus, mocht deze BMW Touring van jou zijn, dan heb je weliswaar goede smaak, maar je moet wel even de troep opruimen.

Fotocredits: Media TV.