Prima aftersales! 400 km/u rijden in je Bugatti met Bugatti.

Bugatti organiseerde onlangs een besloten event op het terrein van het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida. De landingsbaan was vrijgemaakt voor 18 eigenaren om in een veilige omgeving 400 km/u te rijden.

Het leverde toffe videobeelden op. En een unieke ervaring, want veel Bugatti-rijders zullen de 400 nooit halen met hun auto. Tenzij je zo gek genoeg bent dit op de autobahn te proberen.