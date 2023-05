Voorbode voor NL? Frankrijk pest SUV-rijders met parkeerkosten

In deze stad betaal je als SUV-rijder aanzienlijk meer parkeerkosten met als doel je weg te pesten.

SUV’s zijn groot en vervuilend. Mensen die erin rijden (ik) zijn asociaal! Daarbij, ze nemen ook nog eens veel parkeerruimte in. Dat moet niet kunnen vinden de bestuurders van de Franse stad Lyon en zorgen ervoor dat SUV-rijders meer afrekenen om te kunnen parkeren.

SUV-rijder heeft hoge parkeerkosten

Alles om de planeet te redden en om dat te doen moeten grote auto’s aangepakt worden. De haat zit diep, want Lyon heeft een nieuw parkeerbeleid vastgesteld dat er voor zorgt dat SUV-rijders worden weggepest.

De prijs van een parkeerkaart voor bewoners is gebaseerd op het gewicht en het motortype van de auto. Normaal gesproken betalen inwoners voor een abonnement 30,- euro om op straat te kunnen parkeren. Dan moet het gewicht wel tussen de 1.000 en 1.750 kg blijven. Zwaardere auto’s moeten 45,- euro betalen, terwijl lichtere auto’s een rekening krijgen van 15,- euro. Oké, oké, het is niet schrikbarend veel geld. Maar het gaat om het principe hé.

Klimaatcrisis

Alles wordt gekoppeld aan de klimaatcrisis, het lijkt wel een verdienmodel te worden. We kunnen natuurlijk de discussie voeren of er überhaupt een klimaatcrisis is, maar daar branden we onze vingers maar niet aan. Het stadsbestuur van Lyon heeft de volgende redenering:

We willen het gebruik van zuinigere en minder vervuilende voertuigen aanmoedigen als antwoord op de klimaatcrisis.

Overigens, elektrische auto’s zijn van nature zwaar door de accu’s. Dat weten ze in Lyon ook en daarom betaal je minder in een elektrische auto. Gewoon dus een elektrische SUV nemen, want dan betaal je pas 45,- euro boven de 2.200 kilo. Daar zit je trouwens al best snel op, maar goed.

Nederland

Dit idee is niet nieuw. In de Duitse stad Tübingen gelden soortgelijke regels al langer. Nederland is altijd het braafste jongetje van de klas, dus onze beleidsmakers zullen best naar omliggende landen kijken. De belastingdruk, zeker voor auto’s, is hier al knetter hoog. Het zal mij benieuwen of Nederlandse steden deze gekkigheid over gaan nemen.

Foto: grijze Mercedes G63 gespot door @toyotafortuner via Autoblog Spots