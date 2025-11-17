Als je pech hebt.

Het had een gewoon weekend moeten worden voor automobilisten in Limburg. Een beetje omrijden misschien, wat werkzaamheden hier en daar, maar niets om echt bij stil te staan. Toch loopt het anders, want een deel van de A2 is opnieuw afgesloten na fouten bij eerdere werkzaamheden. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit traject dicht moet, en je voelt bijna de collectieve zucht van iedereen die er langs moet.

Het gaat om het stuk tussen Het Vonderen en Kerensheide, richting Maastricht. Daar wordt gewerkt aan een grote verbredingsoperatie van ongeveer 18 kilometer snelweg. Nieuwe rijstroken, een betere doorstroming, een weg die weer jaren vooruit moet kunnen. Ambitie genoeg, maar in de praktijk blijkt het lastiger dan gepland.

Door fouten van anderen sta jij in een dikke file

Op twee plaatsen werd het wegdek na afronding van de werkzaamheden hobbelig. Geen detail om later wel eens te repareren, maar een fout die direct ingrijpen vereist. De weg moest dit weekend langer dichtblijven, waardoor verkeer opnieuw werd omgeleid. Reizigers kregen te maken met extra reistijd en drukte op de routes eromheen.

Rijkswaterstaat onderzoekt wat er mis is gegaan. Of de oorzaak ligt bij de onderlaag, de verwerking van het asfalt of de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is nog niet duidelijk. Dat de opening opnieuw moet worden uitgesteld, tot minstens dinsdagochtend, is in ieder geval zeker.

De verbreding van dit deel van de A2 is een groot project dat nog jaren mee moet. Juist daarom voelt elke tegenslag daar wat groter dan elders. Het is niet het eerste uitstel, en waarschijnlijk ook niet het laatste, maar voor iedereen die er dagelijks rijdt blijft het vooral iets wat je met een lichte hoofdschudding registreert…

Daar gaan we weer.