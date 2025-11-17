We willen liever een elektrische occasion dan één op benzine

Is dit de ommezwaai waar de groene brigade al zo lang op hoopt?

Op de tweedehandsmarkt gebeurt iets wat tot voor kort ondenkbaar leek. Elektrische auto’s worden daar inmiddels sneller verkocht dan modellen met een verbrandingsmotor. Het verschil is niet gigantisch, maar wel opvallend: gebruikte EV’s staan gemiddeld zo’n 34 dagen te koop, terwijl benzine- en dieselauto’s rond de 41 dagen blijven staan voordat er een nieuwe eigenaar opduikt.

In de lijst met modellen die het snelst van eigenaar wisselen, is de verschuiving nog duidelijker zichtbaar. Meer dan de helft bestaat inmiddels uit elektrische of hybride auto’s. Dat laat zien dat het niet om een incidentele uitschieter gaat, maar om iets dat breder speelt in de markt.

Oké, we moeten er natuurlijk wel even bij zeggen dat dit gaat om de tweedehandsmarkt in Amerika, maar uit ervaring weten we inmiddels dat die trends zich altijd in rap tempo naar Europa verplaatsen. Zelfs al is die trend hier op dit moment nog net ietsje anders.

We willen liever een elektrische occasion

De gemiddelde prijs van tweedehandsauto’s blijft hoog, met bedragen die rond de dertigduizend dollar liggen. Toch is het vooral bij elektrische modellen dat kopers sneller lijken te beslissen. Het aanbod daarvan is kleiner, waardoor een aantrekkelijke EV niet lang blijft staan, vinden zij. Tegelijkertijd worden elektrische aandrijvingen vertrouwder en groeit de bereidheid om een gebruikt exemplaar te kopen.

Volgens analisten speelt er nog iets mee. Namelijk dat er simpelweg minder gebruikte EV’s op de markt komen, terwijl de vraag gestaag oploopt. Dat zorgt voor een situatie waarin elektrische modellen eerder worden opgepikt dan traditionele auto’s.

Het gevolg is vooral merkbaar voor wie op zoek is naar een tweedehands EV: de beschikbaarheid is kleiner en de doorloopsnelheid hoger, waardoor het loont om alert te blijven. De markt verschuift merkbaar en wie niet oplet, ziet een interessante auto zomaar voor zijn neus verdwijnen.

En dan moet je tóch weer naar benzine…