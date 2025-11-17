Jij raadt nooit welke kleine opdonder al 60 jaar in Nederland is

Ja, of je raadt het wel. Kan ook natuurlijk.

Sommige automerken zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse landschap. Denk aan Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW en Toyota. Allemaal namen die hun sporen lang en breed verdiend hebben. Maar er is 1 merk dat nogal eens over het hoofd wordt gezien als we het over mechanische heritage hebben.

En dat is Suzuki.

Volgend jaar namelijk viert Suzuki Nederland zijn zestigste verjaardag. Het begon allemaal in 1965, toen Nimag het importeurschap van de Japanners binnenhaalde. Een jaar later stond de allereerste officiële Suzuki op Nederlandse bodem: de T20-motorfiets, inmiddels een klein icoon voor de betere ouwe lul. (Hoi!)

Suzuki al 60 jaar in Nederland

Vanaf dat moment ging het snel. De motorfietsen kregen gezelschap van compacte auto’s, buitenboordmotoren en uiteindelijk hele generaties modellen die hun eigen plek kregen in garages, schuren en jachthavens. Suzuki was het merk dat je tegenkwam op de oprit van de buren, op de camping, aan de kade of bij de motordealer om de hoek. Niet schreeuwerig aanwezig, maar wel altijd ergens in het zicht.

En ook maakte Suzuki echte legendes. De kleine Carry bijvoorbeeld. Ooit bijna straatbeeld bepalend in ons land, tegenwoordig vooral populair in India onder de merknaam Maruti. Of de Alto. Zelf ook ooit gehad, briljant!!

Maar de grootste legende is toch wel de tweewielige Hayabusa. Waar met vier wielen ook genoeg lol mee viel te beleven, want die motor heeft zijn weg gevonden naar meerdere kleine autootjes.

Voor het jubileumjaar haalt Suzuki Nederland herinneringen op. Foto’s, verhalen, anekdotes van iedereen die ooit met een Suzuki reed, voer of onderweg was. Van iemand die in de jaren zeventig zijn eerste motor kocht tot een gezin dat generaties lang hetzelfde type auto bleef rijden. De geschiedenis bestaat niet uit alleen producten, maar vooral uit momenten die mensen ermee hebben meegemaakt.

Suzuki grijpt het jubileum aan om terug te kijken, maar niet om iets te veranderen. Het merk gaat namelijk gewoon door zoals het dat al zestig jaar doet: bouwen wat nodig is, leveren wat werkt, geen opsmuk en aanwezig zijn in het dagelijks leven van mensen zonder daar een groot gebaar van te maken. En dat doen ze goed!

Proost Suzuki!