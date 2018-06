Drama! De allerbekendste taxi op aarde is gestolen

Nee, wacht, die kennen we helemaal niet.

De zon schijnt vandaag net iets minder fel, dankzij een groot drama in de porno-industrie. De allereerste Fake Taxi, tegelijkertijd de meest bekende en onbekende taxi op aarde, is recentelijk gestolen. De bolide was rustig op de oprit van de oprichter aan het bijkomen van zijn hectische, met DNA besmeurde verleden, maar werd tijdens zijn winterslaap door een tweetal onbekende mannen ontvoerd.

Gisteren plaatste het officiële account van de taxiservice een bericht, waar op CCTV-beelden te zien was hoe de auto gestolen werd. De fanatieke fan hoeft echter niet te treuren, want volgens de producent van de video’s – die wij op de redactie uiteraard geen van allen gezien hebben – heeft het bedrijf voldoende wagens om beelden te blijven schieten.

“We have other vehicles available, so this will not halt production on FAKE Taxi or FAKEhub. We hope to find the vehicle soon, so any assistance the public can offer in locating the vehicle will be very helpful.”

We are at a loss for words. The original Fake Taxi that started it all has been stolen. 😖🚕

If anyone has any news on its whereabouts please email info@faketaxi.comhttps://t.co/h0Py22vdGA pic.twitter.com/0zKmbfJC78

— Fake Taxi 🚕 (@FakeTaxi) June 5, 2018