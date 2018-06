Hoplakee! Rotterdam moet de milieuzone weer invoeren

Ophouden met dit grapje.

Het hoge woord is eruit. De Raad van State heeft vandaag een eerder besluit van de bestuursrechter overruled en besloten dat Rotterdam nu definitief oude diesel- en benzineauto’s moet weren uit het centrum. De milieuzone die ingevoerd moet worden richt zich op vrachtwagens, dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto’s van voor 1 juli 1992.

Rotterdam voerde de milieuzone, die zich richtte op dezelfde groep voertuigen, in 2016 al in, maar na grote ophef van een kleine groep benzinerijders werd de zone al vrij gauw weer opgeheven. Eind 2017 werd de milieuzone na een uitspraak van een lagere rechter weer de deur gewezen. De pret was echter van korte duur, want iets meer dan een half jaar later besluit de Raad van State dat de milieuzone toch wél terecht is.

De Raad van State baseert haar besluit op het feit dat Nederland bezig is met het invoeren van een pakket aan maatregelen, waarbij grote steden de luchtkwaliteit moeten verbeteren. Hoewel de instantie dondersgoed weet dat het om een bijzonder klein percentage (~0,14 procent) gaat, heiligt het doel in dit geval de middelen. Dat “het weren van de oudste, meest vervuilende benzineauto’s uit het centrum mogelijk niet “in absolute termen significant groot” [is], doet er niet toe“, aldus de Raad van State.

Het enige dat nu resteert, is het invoeren en handhaven van de milieuzone door de Gemeente Rotterdam. De gemeente mag zelf een datum bepalen, maar hij moet er zeker komen.