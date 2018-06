Waarom je deze Rover 200 wilt hebben? Kijk ‘ns binnen!

Omarmen, of toch maar in brand steken?

Rover mag in een ver verleden misschien toffe auto’s hebben gemaakt, de 200 is qua design waarschijnlijk een van de saaiste auto’s die de wereld ooit heeft gezien. Hoewel hij later terugkeerde als een ware hot hatch, is de auto in de basis een treurig hoopje verdriet. Ook deze speciale Rover 200 BRM.

De BRM, die voorzien is van een 146 pk sterke 1,8-liter blok, is van binnen grondig aangepakt door Rover. Het interieur is een flitsende tentoonstelling van rood leer en bekleding, waardoor we alleen maar kunnen vermoeden dat de BRM een ondeugend verleden achter de rug heeft. Dit is echter niet het geval, want de BRM is ooit in het leven geroepen om de racesuccessen van het British Racing Motors Formule 1-team te vieren.

Is het markante interieur dan het enige dat speciaal is aan deze Rover 200 BRM? Welnee! Als je goed kijkt, zie je namelijk dat het een linksgestuurd exemplaar is. Aangezien de wagen van Britse komaf is, zijn er maar weinig op die manier uitgevoerd. Sterker nog, er zijn er naar verluidt slechts 350 gemaakt, uit een total oplage van ongeveer 1.150 stuks.

Wat mag je betalen voor deze merkwaardige combinatie van kleuren en feiten? Wel, de eigenaar wil er 2.250 euro voor hebben. Of je voor dat geld kunt leven met het netvlies aantastende interieur, kan alleen jij bepalen.

Met dank aan Thijs voor de tip!