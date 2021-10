Drama op Nordschleife: 1 verongelukt, 7 gewonden

Een drama op de Nordschleife had gisteren fatale gevolgen. Touristenfahrten zijn niet helemaal zonder gevaren, helaas.

Volgens Jackie Stewart is de Nordschleife een baan waar niemand met zijn volle verstand met plezier overheen rijdt. En zij die er wel lol in hebben: die gaan niet hard genoeg. De Schotse oud-coureur heeft daar een punt, want hij heeft de GP van Duitsland in 1973 op deze baan gewonnen in verschrikkelijke weersomstandigheden.

Gisteren was het weer veel minder slecht, maar ging het wel fout. Dat meldt Road & Track. Er zou een Porsche 911 GT3 olie gelekt hebben. Nadat de bestuurder door had wat er was gebeurd, zette hij zijn Porsche aan de aan de kant. Daar wachtte hij op een sleepwagen om hem op te pikken.

Drama op Nordschleife

Het drama op de Nordschleife voltrok zich toen een MX-5 crashte tegen de sleepwagen. Daarbij vatte de Mazda vlam. De bestuurder overleed ter plekke. Omstanders stopten hun auto om te helpen, maar het leed was helaas al geschied. Naar het schijnt was de MX-5 heel erg hard tegen de sleepwagen aan gereden. De auto zou geheel onherkenbaar zijn en helemaal onder de vrachtwagen bevinden.

Naast de MX-5 waren er nog negen andere auto’s die vanwege de plotselinge gladheid crashten. Daarvan zijn er zeven gewond, waarvan twee zwaargewond.

Touristenfahrten

Ondanks dat er niet veel nieuws over naar buiten wordt gebracht, gebeuren er vaker dodelijke ongelukken op de Nürburging. Nu is dat niet direct heel erg vreemd. Op de Touristenfahrten rijden namelijk enorm veel mensen. De kans dat het fout gaat is net even wat groter. Dodelijk afloop kan dus voorkomen, net zoals op de openbare weg. Wat de Nordschleife in feite is.

De locatie waar het ongeval zich voltrok, was bij Exmühle. Dat is ook het stuk van de Nordschleife waar Niki Lauda in 1973 zijn verschrikkelijke crash beleefde.

Via: Road & Track.

Met dank aan Gert voor de tip!