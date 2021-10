Z8 of i8: welke exotische cabrio van BMW kies jij?

De Z8 en de i8 Roadster zijn allebei open sportwagens van BMW, maar de verschillen kunnen haast niet groter zijn.

Audi heeft al sinds 2007 de R8, terwijl Mercedes de SLR McLaren, SLS AMG en AMG GT heeft gehad. BMW blijft echter een beetje achter als het aankomt op sportwagens. De M1 is de tot op de dag van vandaag de enige echte supersportwagen van het merk.

Hetzelfde nest

Toch durft BMW het wel degelijk aan om een bijzondere sportwagen op de markt te brengen. Dat bewezen ze in 2000 met de Z8 en in 2014 met de i8. Beide auto’s zijn eigenlijk nergens mee te vergelijken. En al helemaal niet met elkaar. Ondanks het feit dat ze uit hetzelfde nest komen, zien de auto’s er compleet anders uit.

Gebroederlijk

Dat wordt extra duidelijk op deze foto’s van @toyotafortuner. Hij spotte in een regenachtig Amsterdam namelijk een Z8 en een i8 Roadster die gebroederlijk achter elkaar stonden. Ondanks de verschillen zijn het toch echt allebei cabrio’s van BMW. Dat vraagt dus om een vergelijking!

Ontwerp

Om met de buitenkant te beginnen: qua ontwerp hebben de auto’s een totaal andere insteek. De Z8 is namelijk een hommage aan de BMW 507 uit de jaren ’50. Daarmee keken de ontwerpers dus naar het verleden. De i8 is daarentegen juist gericht op de toekomst. Ondanks het feit dat het ontwerp alweer zes jaar oud is, ziet de i8 er anno 2021 nog steeds futuristisch uit.

Gedurfde zet

Ook de techniek is vooruitstrevend. Hoewel de techniek ook weer niet zo vooruitstrevend is dat de i8 volledig elektrisch is. Er zijn nog wel eens mensen die dat denken. De i8 beschikt echter over een 231 pk sterke driepitter, die gecombineerd is met een 143 pk sterke elektromotor. Daarmee was de i8 niet alleen qua design een gedurfde zet van BMW.

Klassiek

De Z8 daarentegen beschikt over een klassiek uiterlijk én over een traditionele aandrijflijn. Onder de lange motorkap is namelijk een atmosferische V8 te vinden (afkomstig uit de E39 M5), die gekoppeld is aan een handbak. Lekker old school dus.

Troef

Ondanks het feit dat de Z8 de oudste van het duo is, beschikt deze wel over het meeste vermogen: 400 pk. De i8 moet het met 375 pk doen. De i8 heeft echter een belangrijke troef in handen: 250 Nm aan elektrisch koppel dat meteen beschikbaar is. Met een sprinttijd van 4,6 seconden is een BMW i8 zodoende net een tiende sneller dan een Z8. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 250 km/u en dat is maar goed ook. Anders zou de i8 gegarandeerd het onderspit delven.

Prijs

Nog een noemenswaardige overeenkomst is de nieuwprijs van de auto’s. Die ligt namelijk helemaal niet ver uit elkaar. De Z8 kostte destijds zo’n €175.000, terwijl de vanafprijs van de i8 Roadster uitkwam op €167.000. De Z8 is alleen een stuk waardevaster gebleken. Maar dat zegt meer over de Z8 dan over de i8.

Uiteindelijk moet je je keuze natuurlijk niet laten bepalen door cijfers, maar door het gevoel wat je bij een auto hebt. Roept u dus maar: van welke van deze BMW cabrio’s worden jullie het meest hebberig?

Foto’s: @toyotafortuner via Autojunk