Zó snel is de Toyota GR Yaris op de Nurburgring - Autoblog.nl

De Toyota Yaris is bijzonder snel op de Nürburgring Nordschleife.

De Toyota GR Yaris is zo’n auto die meerdere veren in de uitlaat heeft ontvangen. Het is simpelweg het rijdende bewijs dat je met een relatief eenvoudige driecilinder een zeer geslaagd pretpakket kunt bouwen. Dat de auto ook nog eens gebouwd wordt door het degelijke en relatief behoudende Toyota, is uiterst opmerkelijk.

Maar hoeveel pluimen de hot hatch ook mag ontvangen, je hebt er niets aan als de auto niet levert. Zoals bekend zijn er diverse manieren om de prestaties van een auto op waarde te schatten. Zelf bezigen we vaak de compleet irrelevante 0-100 km/u tijd en topsnelheid. Maar dat zegt dus niet zo heel erg veel. Echter, een rondetijd op het meest legendarische circuit in Noord-Europa is wellicht veelzeggender.

GR Yaris op de Nurburgring

Dat is precies wat de Duitsers van Sport Auto hebben gedaan. Want het mooie daarvan is, bij hen zijn de tijden enigszins vergelijkbaar. Normaal gesproken heb je te maken met compleet andere omstandigheden, waaronder andere coureurs. Bij Sport Auto rijden ze de auto BIJNA op hun ‘max’, maar dus niet helemaal.

Na de Touristenfahrten of de Industry Pool-sessies krijgen ze een halfuurtje de tijd om een tijd neer te zetten. Meestal is dat een relatief rustige inlap, een snelle lap en dan een rustige outlap. Daarna wordt de auto weer ingeleverd bij de importeur. Ze kunnen ‘m dus niet opgevouwen retourneren met wat extra stukken armco erin en ‘lichte rolschade’.

Rondetijd GR Yaris op Nürburgring

Dan de tijd van de Toyota GR Yaris op de Nürburgring Nordschleife: 08:14. Ja, dat lees je goed: 8:14! Tegenwoordig zijn er supercars die de baan onder de zeven minuten doen, maar dat zijn exoten op semi-slicks en meer dan 700 pk. Als we de tijd vergelijken met andere Sport Auto-tijden, dan zien we dat de GR Yaris zich kan meten met snel materiaal:

08:13 | Dodge Viper SRT-10 (ZB)

08:14 | Mercedes-Benz C63 AMG Performance Pack (W204)

08:14 | Artega GT

08:14 | Alpina B3 Bi-Turbo (E92)

08:14 | Toyota GR Yaris (XP210)

08:15 | BMW 1M Coupé (E82)

08:15 | Honda Civic Type-R (FK2)

08:18 | BMW M135i (F20)

08:28 | Mini John Cooper Works Pro (F56)

Beelden

De bewegende beelden kun je hieronder controleren:

En uiteraard de rijtest met de Toyota GR Yaris:

