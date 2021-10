‘Autobahn limiet is gelijk aan Amerikaanse wapenwet’

Volgens een Duitse specialist is de Autobahn limiet gelijk aan de Amerikaanse wapenwet. Qua discussie, althans. Niet qua dodelijkheid.

Nu de Duitse verkiezingen achter de rug zijn, is er uiteraard een formatieperiode aangebroken. Voor ons Nederlanders is dit stiekem best belangrijk. Als buurland en handelspartner is Duitsland van enorm belang voor ons.

In ons specifieke geval als petrolhead, is natuurlijk de maximum snelheid van belang. Duitsland is een van de laatste plekken ter wereld waar er nog geen maximum snelheid geldt.

Formatie

Tijdens de formatiegesprekken is de nationale maximumsnelheid een hot item. De SPD (die vóór een Autobahn limiet is) heeft een enorme sprong gemaakt. Stefan Brantzel is de directeur van het Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Hij maakt de vergelijking tussen de Autobahn limiet in Duitsland enerzijds en de wapenwet in de VS anderzijds.

Uiteraard in de zin dat het zorgt voor een enorm politiek debat en het iets is dat iedereen raakt. De kans dat er een Autobahn limiet komt, is nu groter dan ooit. Van 1998 tot 2005 was Gerhard Schröder van de SPD de ‘auto-kanselier’. Hij zag het belang van de Duitse autoindustrie in én dat de onbegrensde snelwegen een bastion van vrijheid zijn. Maar de SPD van Schröder was een ‘andere’ SPD dan die van nu.

Duitsland is een van de weinige landen zonder limiet op de snelwegen. De enige plaats in Europa waar het mogelijk is om zo hard te rijden als je wilt, is op Isle of Man. Maar ja, dat is met 500 kilometer aan tweebaanswegen niet echt een locatie om volgas te geven (alhoewel de motorrijders het geregeld doen).

Autobahn limiet

Veelal wordt veiligheid aangehaald als reden om de limiet in te voeren. Het probleem is dat de cijfers dat niet ondersteunen. Volgens de statistieken zijn er meer ongelukken op de (begrensde) landwegen in Duitsland, dan op de Autobahn zelf. Volgens de ADAC (beetje gekleurde club, toegegeven) zeggen dat in verhouding België, Frankrijk en de Verenigde Staten slechter scoren als het aankomt op verkeersveiligheid.

Een ander argument is het milieu. Volgens het Duitse Federale Milieu Agentschap zou een Autobahn limiet van 130 km/u zorgen voor 2 miljoen ton CO2 besparing per jaar. Dat is op zich zelf een flinke besparing. Ware het niet dat er 158 miljoen ton door alle verkeer wordt uitgestoten in Duitsland. In Duitsland wordt er jaarlijks 860 miljoen CO2 ton uitgestoten. Natuurlijk, die 2 miljoen is alsnog heel erg veel, maar relatief gezien valt het bijna in het niet. Het is dus een beetje symboolpolitiek (aldus de Duitse VVD).

Overigens zal het probleem zichzelf gaan oplossen, aldus Brantzel. Ook in Duitsland zullen er meer en meer elektrische auto’s komen. Op hogere snelheden is het verbruik van elektrische auto’s dermate hoog dat de actieradius in rap tempo afneemt. Mensen met elektrische auto’s rijden over het algemeen al veel langzamer. Dus in principe zal de Autobahn limiet er niet eens hoeven komen. De elektrische auto zal zorgen voor een verlaging van de snelheid.

Via: Deutsche Welle.