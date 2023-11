Dramatisch weer op komst: recordfile verwacht

Let op, er komt zo dramatisch weer. Dus ga naar huis nu nog het nog kan.

Het is net twee dagen een beetje droog, maar dat komt straks een einde aan. Pluvius zal namelijk de sluizen openen waardoor het hele land klets- en kletsnat wordt. Daarnaast gaat het enorm hard waaien én hagelen. Dat meldt weerbureau Weeronline.

De temperaturen gaan ook flink dalen naar zijn 8 graden, lokaal zelfs 5 graden. Daarbij is er dus een hele hoop wind, heel erg veel regen en zelfs een flinke hagelbui. En dan denk je: gelukkig is er geen onweer!! Nou, dan hebben we slecht nieuws voor je, want onweer komt er vanavond ook aan.

Zware avondspits

Al met al gaat dit voor een heel erg zware avondspits zorgen, aldus Weeronline. De slechte weersomstandigheden zullen ertoe leiden dat er diverse ongevallen gaan voorkomen.

En door deze incidenten zullen er lekker veel files komen. Naast het feit dat het weer bijna zeker zal gaan leiden tot meer incidenten, zal het door het weer ook langer duren voordat de situatie weer verholpen is. Dus de files worden alleen maar langer en langer. De verwachting is dat er zo’n 600 km aan file zal gaan staan vanavond.

Wat te doen?

Dus wat kun je doen in de tussentijd? Misschien een hapje eten? Bij de McDonald’s hebben ze de Homestyle Crispy Chicken met Old Amsterdam-kaas. Als dessert kun je dan kiezen voor de Mini Apple Pies, kleffe kleine mini soufleetjes met appel waar gek genoeg minder suiker in zit dan in het bolletje van bovengenoemde ‘kip’-burger. Dan is het misschien toch prettiger om in de regen te blijven staan.

Wat je ook kan doen: iets langer op kantoor werken en na de files pas naar huis gaan. Is ook beter voor je suikerspiegel en cholesterol.

Via: De Telegraaf

Fotocredit header: Dramatische edit van een Golf R Mk6, door: @julescapdevillephotography via Autoblog Spots.