Wie heeft er €229.950 over voor deze E46 M3?

Het is natuurlijk geen normale E46 M3, maar dan nog is het belachelijk veel geld.

Een BMW M3 rijden, dat willen we allemaal wel. Gelukkig hoef je geen miljonair te zijn om er eentje aan te schaffen. Een leuke E46 M3 is geen onbereikbare droomauto. Goed, de prijzen zijn de laatste jaren wat gestegen, maar het is nog bij elkaar te sparen als je een beetje je best doet.

Althans, dat geldt voor een normaal exemplaar. Er staat nu een M3 CSL te koop in Nederland die een krankzinnig hoge vraagprijs heeft. We hadden het al verklapt in de titel: deze auto moet €229.950 (!) kosten.

Goed, een M3 CSL is natuurlijk een vrij schaarse auto. Er zijn 1.383 exemplaren gebouwd, terwijl er in totaal 86.000 E46 M3’s van de band zijn gerold. Van de CSL is ook nog een flink deel rechtsgestuurd, waardoor er maar 841 linkgestuurde CSL’s zijn.

De CSL moet het vooral van zijn gewicht hebben, in tegenstelling tot de nieuwe M4 CSL. Die laatste weegt namelijk 1.625 kg, terwijl de originele M3 CSL 1.385 kg weegt. Daarmee doet deze auto de naam Coupe Sport Leichtbau iets meer eer aan.

De meerwaarde van de CSL zit ‘m niet in het extra vermogen, want de CSL heeft maar 17 pk meer. Het koppel nam met 5 Nm toe, dus daar ga je ook niet veel van merken. Wat je wel zou moeten merken is het aangepaste onderstel en de aangescherpte besturing. En dan is er ook nog de 50% extra downforce dankzij de aerodynamische aanpassingen.

Dit alles is genoeg om de M3 CSL een bejubelde auto te maken, maar het is niet alleen maar hosanna. De CSL was er alleen met SMG-bak, en die wordt toch niet zo lekker oud. En je wilt juist bij een auto als deze een handbak.

Om terug te komen op dit specifieke exemplaar: wat maakt deze M3 CSL nou zo bijzonder (lees: duur)? Je raadt het al, dat is de kilometerstand. Deze origineel Nederlandse auto heeft nog maar 18.000 km op de klok. En daarom vraagt Premium Classics er €230.000 voor.

Om even aan te geven hoe belachelijk duur dat is: op Marktplaats heb je al een E46 M3 voor €19.950. Dan heb je weliswaar een Amerikaanse importbak die nog niet ingevoerd is en 258.253 km gelopen heeft, maar toch… Je bent gewoon 10 keer zo goedkoop uit. Én je hebt een handbak.

Met dank aan @densk voor de tip!