De files deden lekker mee in 2022, maar zijn we weer op het oude niveau?

Begin 2020 kreeg Nederland te maken met de coronapandemie, lockdowns, Willem Engel en wispelturige CDA-bewindslieden. Net op het moment dat in Nederland de maximumsnelheid op de snelwegen verlaagd werd naar 100 km/u, kregen we ook te maken met lockdowns.

In een keer hadden we twee cultuurschokken te verwerken. Het viel alleen minder op, want we gingen met zijn allen thuiswerken. In 2022 kregen we gelukkig te maken met allerlei versoepelingen en konden we weer terug naar het nieuwe normaal.

Files in 2022 weer op oude niveau?

Want hoe deden de files het in 2022? Nou, best aardig als je een voorstaander van files bent. We zijn namelijk bijna weer aanbeland bij het niveau van 2019, het laatste volle jaar zonder coronaperikelen. Dat meldt de ANWB.

In april tot december 2022 was de filezwaarte slechts 12% minder dan diezelfde periode in 2019. Eind maart werden de laatste coronamaatregelen afgeschaft. Dit zorgde ervoor dat het telkens drukker en voller op de snel- en N-wegen werd. De drukste dag was 3 november. Op die donderdagavond stond er 1.227 kilometer aan file, mede vanwege het slechte weer. Het grootste knelpunt is de A27 in de richting van Utrecht richting Breda.

Niet alleen maar slecht nieuws

Is het allemaal drama? Nou, wij zijn wel ietsje slimmer gaan rijden. Zo vertrekt men geregeld ietsje later. In de hele vroege uurtjes zijn er nu veel minder files, dus vroeg opstaan kan weer lonen. Ook ligt de piek nu niet op 08:00 uur s’ochtends, maar een halfuur later.

Ook scheelt de file heel erg per dag. Op dinsdag en donderdag is de filedruk verreweg het hoogst. Maar, daar staat tegenover dat op maandagochtenden de filezwaarte is gedaald met 40%. In Nood-Holland is de filezwaarte afgenomen met maar liefst 26%, maar in Noord-Brabant slechts met 4%. Het is dus eigenlijk eventjes afwachten tot de cijfers van 2023, dan kan je helemaal lockdownvrije periodes met elkaar vergelijken.

Via: ANWB