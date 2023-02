Rijadvies op maat werkt tegen files! Toch?

Een rijadvies op maat krijgen als je op pad gaat werkt tegen files. Maar, is het echt zo?

De Technische Universiteit (TU) Delft heeft een proef uitgevoerd met hulp van Flitsmeister. Gedurende de proef van TU Delft hebben automobilisten advies op maat gekregen. Hierdoor is, klaarblijkelijk, de doorstroming van auto’s bij Leiden op de A4 verbeterd.

Rijadvies tegen files

Niemand staat voor zijn plezier in files en de cijfers over 2022 waren niet mals. Zelfs wij niet! Een adviesje waarmee je een file kan ontwijken, komt altijd gelegen. Het onderzoek van de TU Delft duurde anderhalf jaar. De A4 bij Leiden is altijd al druk, maar door wegwerkzaamheden is het drukker dan druk. En dan met name de richting naar Amsterdam. Automobilisten die deze kant op gingen, kregen van Flitsmeister het advies om op de parallelbaan te blijven rijden (of juist die te nemen) in plaats van de hoofdrijbaan.

File-expert van de TU Delft is Victor Knoop en zegt tegen BNR dat dit gewerkt heeft. Want anderhalf jaar geleden zaten we allemaal nog thuis te werken, nu is de verkeerssituatie veranderd aldus de expert. Hij gaat verder door te stellen dat er 20 procent meer verkeer bijgekomen is en desondanks zijn de files niet toegenomen.

Berekeningen van de knappe koppen laten zien dat het verkeer op de A4 bij Leiden al beter doorstroomt als slechts twee procent van het doorgaande verkeer de parallelbaan pakt. De onderzoekers durven zelfs te stellen dat zonder deze maatregel het aantal files gestegen was. De resultaten zijn zo goed dat Flitsmeister de op maat gemaakte adviezen ook na de proef blijft doorgeven.

Subtiele kanttekening

Wie zijn wij om deze geleerden niet gelijk te geven? Nou, dé redactie van Autoblog. En dan met name @Wouter die hierover een ongezouten mening heeft. Hij heeft hier tamelijk vaak gereden afgelopen tijd en tijdens de werkzaamheden lagen er drie smallere rijstroken op de hoofdrijbaan. Dat is één baan meer en dan kan het verkeer inderdaad beter doorrijden.

En trouwens, het is eigenlijk van de zotte dat de weg tussen de twee grootste steden van Nederland eigenlijk maar twee rijstroken heeft. Wanneer gaat daar iets aan gebeuren?