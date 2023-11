Nu in de winkel: een naaktkalender van Valtteri Bottas

Wie had dat gedacht? We kunnen anno 2023 gewoon met een goed geweten een naaktkalender promoten.

We kennen Valtteri Bottas als een stoïcijnse Zweed, maar de laatste tijd blijkt steeds meer wat een geweldige vent hij eigenlijk is. Sinds Bottas weg is bij Mercedes laat hij veel meer van zichzelf zien. Zijn blote achterwerk bijvoorbeeld.

Een foto van Bottas waarop hij poedelnaakt aan het zwemmen is ging vorig jaar helemaal viraal. Vervolgens werd er een ludieke actie van gemaakt, en werden er afdrukken van dit meesterwerk verkocht voor het goede doel. Daardoor zijn er nu 5.000 mensen die een naaktfoto van Valtteri Bottas in huis hebben.

Dit succes smaakte naar meer en daarom komt Valtteri Bottas nu met een heuse naaktkalender: ‘Bottass 2024’. Een naaktkalender met vrouwen is natuurlijk niet meer van deze tijd, maar een naaktkalender met mannen is een ander verhaal.

Door de Bottas naaktkalender te kopen doe je een nobele daad, want er is wederom een goed doel aan verbonden. De kalender is tot stand gekomen in samenwerking met Movember en er gaat €5 naar prostaatkankeronderzoek.

Bottas is helemaal naar de Amerikaanse staat Colorado gereisd voor een woordgrapje, want de foto’s zijn gemaakt in As(s)pen. Helaas kunnen we geen preview geven van de foto’s, want die zijn allemaal geblurd.

Om de naaktfoto’s van Bottas te bekijken zul je dus echt de kalender moeten kopen. Dat is voor de schappelijke prijs van €19,90 te bestellen via Bottass.com. Voor degenen die benieuwd zijn: Tiffany Cromwell figureert helaas niet in de kalender voor zover wij weten.