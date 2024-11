Drie keer raden wat Bentley’s eerste EV voor auto wordt

Hint: het begint met een S en eindigt NIET op ‘portauto’. Nee, de eerste Bentley EV wordt iets anders.

Het zijn barre tijden voor Bentley, want het idee om een luxeauto met een W12 aan te drijven is nu echt voorbij. Zowel de Flying Spur als de Continental hebben nu een PHEV V8. En het merk heeft grootse plannen wat betreft EV’s, waaronder de ambitie om EV-only te gaan in 2035. Wat overigens later is dan initieel gepland.

Eerste EV van Bentley

Dat betekent niet dat Bentley hun EV’s uitstelt. Sterker nog: er komt er één in 2026. En daarna meer. Maar eerst die in 2026 en dat wordt dus de aller- allereerste. Met de EXP 100 in je achterhoofd klinkt het idee voor een geflipte elektrische limousine helemaal zo gek nog niet. Of een elektrische Continental, zoiets. Nee hoor, de allereerste Bentley EV wordt een… SUV.

Verrassing! Ja, het wordt dus een SUV. De Bentley EV wordt volgens Bentley ’s werelds eerste luxueuze Urban SUV. Zo kan je met alles het eerste zijn, gewoon een vage marketingterm erop plakken. Grappig genoeg betekent het wel dat de auto wat minder volvet wordt dan de Bentayga en dus een baby Bentley wordt. Dat lijkt wellicht alsof Bentley een VAG-platform wil gebruiken, maar het merk zegt tegelijkertijd dat hij ontworpen en gebouwd wordt in eigen huis in Crewe. Op en top Bentley, dus.

Niet verrassend, wel verrassend snel hier. Bentley gaat dus EV’s eruit spuwen als bezetenen, waarvan de eerste misschien ergens volgend jaar al te zien is. Of blijf lekker half-elektrische V8-aangedreven sedans en coupés kopen, het kan allemaal nog even.