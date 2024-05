Drie keer raden op welke auto deze thermosfles is geïnspireerd

Hint: je kan je vingers er aan open snijden en hij heeft geen lak.

Er is, denken wij, de laatste tijd voldoende gezegd over de Tesla Cybertruck. Dus geen relaas over de hype achter de auto vandaag, maar over een nieuwe accessoire. Je moet het Tesla nageven: ze hebben echt hun best gedaan om ronde vormen waar mogelijk te vermijden. Elon Musk zou waarschijnlijk bereid zijn om vierkante wielen uit te vinden als het had gekund.

Bekerhouders

Zo is het de ontwerpers van de Cybertruck zelfs gelukt om bekerhouders vierkant te maken. Door een achthoekige vorm te gebruiken met driehoekige tussenstukjes, passen ronde bekers en flessen in niet-ronde bekerhouders. Maar ja, dan heb je weer een lelijke cilinder in je hoekige truck. Kan dat niet anders? Ja.

CyberVessel

Naast de Tesla Cybertruck presenteer het merk nu de CyberVessel. Een thermosfles, die je eventueel voor een paar tientjes bij de Blokker kan halen. Maar dan krijg je geen hoekige fles die precies in de bekerhouder van je Cybertruck past. En ook nog eens het logo op het stuur overneemt en van hetzelfde RVS is gemaakt als het exterieur.

Verder is de CyberVessel ‘gewoon’ een 50 dollar kostende thermosfles, maar wel eentje van bijna 600 milliliter groot en met een dikke wand, dus alles wat je er gekoeld in stopt blijft koel, en alles wat je er verwarmd in stopt blijft warm. Wat overigens niet betekent dat je er koffie én een Magnum in moet stoppen.

De CyberVessel wordt officieel verkocht in de webshop van Tesla, maar momenteel is hij even niet op voorraad. De kans is klein dat deze naar Europa komt omdat de Cybertruck ook hoogstwaarschijnlijk geen voet aan wal zet aan onze kant van de oceaan.