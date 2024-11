Mazda doet lekker dwars en ontwikkelt nieuwe benzinemotor!

Nieuwe EV’s ontwikkelen? Nee joh, gewoon een nieuwe benzinemotor bouwen, Mazda doet het!

Tegenwoordig vliegt het EV-nieuws je om de oren en als er een nieuwe EV ontwikkeld wordt, kijk je er niet raar van op. ICE-motoren hoef je niet meer te verwachten. Vrijwel alles wat nog geleverd wordt is een doorontwikkeling van reeds bestaande techniek.

Mazda ontwikkelt nieuwe verbrandingsmotor

Bij Mazda lijkt de wereld omgekeerd te zijn. Het merk heeft naast de MX-30 (wat een apart verhaal is) momenteel een elektrische Mazda 6 op de planning staan en daar lijkt het bij te blijven. In de financiële resultaten van het merk blijkt dat er wel een nieuwe ontwikkeling plaats gaat vinden en het is… een verbrandingsmotor.

Skyactiv-Z

Er komt namelijk een vervanger voor de twee viercilinders die Mazda nog bouwt. De Skyactiv-G, waar het allemaal mee begon voor de ‘Skyactiv’-naam en de Skyactiv-X, wat des tijds werd gepitcht als een zeer efficiënte benzine. Vooral die laatste moet je even onthouden bij de nieuwe telg in de Skyactiv-familie die Mazda Skyactiv-Z gaat noemen.

Dat wordt namelijk hetzelfde idee. Mazda heeft het over een motor met de Lambda One Combustion Method, wat een heel technisch verhaal is. Het komt erop neer dat de ontbranding efficiënt moet verlopen en daarmee de motor zowel performance als milieu balanceert. Het idee wordt om alle benzine die de motor drinkt ook geheel te verbranden, zodat het aantal afvalstoffen wordt verminderd.

De Skyactiv-Z wordt naast de nieuwe zespitters geplaatst die Mazda in de CX-60 en zijn derivaten gebruikt. De know-how van de Z wordt overigens ook relevant om die motoren efficiënter te maken. En ja, de motor wordt vanaf 2027 gebruikt en dus goedgekeurd voor Euro 7. Althans, dat is het doel. De Skyactiv-Z ga je terugvinden in de modellen van Mazda die nu ook een viercilinder hebben, dus alles onder de 6 zeg maar. Dat kan ook de MX-5 betekenen, wat de auto kan redden van een elektrische toekomst. Daarover gesproken: of er een benzineversie van de EZ-6 met deze motor komt is niet bekend.