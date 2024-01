Helaas: geen verkooprecord voor Bentley

Andere luxemerken hebben weer een recordjaar achter de rug, maar niet Bentley.

We zijn inmiddels gewend dat de exclusieve automerken wereldwijde goede zaken doen. In januari stromen ieder jaar de persberichten over verkooprecords weer binnen. Dat is dit jaar niet anders: Lamborghini, Porsche en Rolls-Royce hebben allemaal weer een recordjaar achter de rug qua verkopen. Het is echter niet overal feest: Bentley had voor de verandering géén recordjaar.

Om toch nog wat positiefs te melden kopt het persbericht ‘Meer klanten dan ooit personaliseren hun Bentley’, maar de verkoopcijfers zitten intussen in de min. Bentley leverde vorig jaar 13.560 auto’s af, wat 11% minder was dan in 2022.

Deze daling was vooral de schuld van China en het Verenigd Koninkrijk, waar Bentley altijd goede zaken doet. In beide gevallen daalden de verkopen met 18% als gevolgd van “externe factoren”. Dit werd deels gecompenseerd door andere Aziatische landen, waar wel een plus werd genoteerd.

Één keer raden wat het populairste model was van Bentley. Inderdaad, de Bentayga. Deze auto was goed voor 44% van de totale verkopen. De Continental name 31% van de verkopen voor zijn rekening en de resterende 25% waren Flying Spur’s.

Het positieve nieuws is dat er wel meer Bentley’s gepersonaliseerd werden. Het aantal klanten dat hiervoor koos is met 43% toegenomen. Voor personalisatie van je Bentley moet je natuurlijk diep in de buidel tasten, dus hierdoor wordt de verkoopdaling deels gecompenseerd. Als de financiële resultaten bekend worden kan misschien alsnog de champagne open in Crewe.

In ons eigen landje deed Bentley het overigens ook minder goed. In 2022 werden er 139 exemplaren verkocht en vorig jaar ‘maar’ 110. Wat alsnog best veel is voor een merk met een instapper van €211.000…

Foto: Bentley-combo in Knokke, gespot door @justawheelchairguy