Dronken BMW-chauffeur voor TIENDE keer aangehouden

Eend dronken BMW-chauffeur wordt gewoon tien keer aangehouden. Nemen ze nu de auto in beslag?

Politieagenten maken nog eens wat mee. Wij autobloggers hebben het makkelijk, want wij worden elke dag geconfronteerd met ons onberispelijke rijgedrag. Agenten moeten soms echt met een driedubbele facepalm mensen alsnog keurig te woord staan.

Wat te denken van het verhaal van Politie Team Verkeer Midden-Nederland (MDN). Ter hoogte van Nieuwegein zag de undercover surveillance-auto (een Kia Ceed GT, leuke auto) een BMW te hard rijden. Dat is vrij normaal, BMW-rijders denken dat de maximumsnelheid voor het plebs geldt. In dit geval reed de bestuurder van de driedeurs 1 Serie met een snelheid van 162 km/u, waar 100 km/u is toegestaan.

75 km/u

Voldoende reden dus voor de agenten om in te grijpen. De dienders in hun Kia lieten het ‘VOLG POLITIE’ bordje zien en dat leek te werken. De 1 Serie volgde keurig. Helaas vlak tot de afslag. Daar besloot de BMW-bestuurder het hazepad te kiezen. Nou ja, niet echt het hazepad eigenlijk, want de snelheid van de BMW daalde namelijk naar 75 km/u op de A2.

Er kunnen dan maar twee dingen aan de hand zijn. Of het is een matige grap óf de bestuurder is stomdronken. Wat bleek, de bestuurder bleek behoorlijk ladderzat.Hij blies 815 UGL. De toegestane hoeveelheid is 220 UGL. Dat komt overeen met twee flinke glazen alcohol. De bestuurder had dus flink wat meer op.

Dronken BMW-chauffeur niet voor het eerst dronken

Het was opmerkelijk genoeg niet de eerste keer dat deze bestuurder ermee te maken had. Hij is al eens eerder aangehouden door de politie vanwege te weinig bloed in zijn alcohol. Niet een of twee keer, maar tienmaal!

Dan vraag je je af: mag zo’n kerel dan nog wel rijden? Eh, nee. Zijn rijbewijs was al ongeldig verklaard, maar dat deerde de bestuurder in kwestie niet. De dronken BMW-chauffeur kan een paar flinke boetes verwachten. Denk aan het rijden onder invloed, het rijden met ongeldig rijbewijs en 62 km/u te hard rijden. Gelukkig hebben ze de auto in beslag genomen.