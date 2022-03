Autoverkopen februari 2022: waar is Volkswagen gebleven?

We hebbend de eerste cijfers binnen van de autoverkopen februari 2022. Het gaat nu nog goed.

De autoverkopen zijn al jarenlang dalende. Er is eigenlijk altijd wel een reden te bedenken waarom het niet wil vlotten. Maar eindelijk gaat het de goede kant op! Jazeker, de verkopen stegen zelfs ietsje ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Er werden namelijk 5,8 procent meer auto’s verkocht. In totaal gaat het om 22.860 verkochte voertuigen in de kortste maand van het jaar. Ondanks dat het beter is dan vorig jaar, gaat het nog niet van een leien dakje. Volgens BOVAG en RAI komt dat nog door de aanhoudende chiptekorten. De brancheverenigingen denken dat de chiptekorten nog sowieso tot de tweede helft een rol van betekenis hebben.

BOVAG en RAI hebben voor dit jaar ook een prognose. Ze verwachten namelijk dat de teller zal blijven steken op 391.000 verkochte voertuigen. Dat zou een enorme stijging zijn ten opzichte van het jaar ervoor, want in 2021 werden er slechts 322.831 auto’s verkocht.

Lijstjes autoverkopen februari 2022

Uiteraard hebben we tweemaal een top vijf voor je voor de autoverkopen februari 2022. Zowel qua merken als modellen.

Top 5 merken

Kia (2.500) Toyota (1.958) Peugeot (1.717) BMW (1.571) Hyundai (1.480)

Vorige maand stond Volkswagen nog fier bovenaan deze lijst. Maar, nu komt het merk niet eens voor in de top 5. Au! Kia, Toyota en Peugeot presteren heel erg stabiel. Knap: BMW weet zich als enig premium merk in de top 5 te nestelen.

Top 5 modellen

Kia Picanto (753) Kia Niro (727) Volvo XC40 (608) Peugeot 2008 (596) Peugeot 208 (557)

Het lijkt erop alsof de merken eerst de leaserijders in januari 2022 van een nieuwe auto hebben voorzien en dat het in februari tijd was voor de particuliere rijders. De Kia Picanto is de bestverkochte auto als we kijken naar de autoverkopen van februari 2022. Deze A-segmenter is een auto die erg in trek is bij particulieren vanwege de gunstige prijs en uitstekende garantievoorwaarden. De Peugeots 208 en 2008 blijven het tenslotte onverminderd goed doen.

Wat gebeurt er met Volkswagen?

Dan even terugkomend op de keiharde clickbait. Want wat is er gebeurd met Volkswagen? De Duitse gigant wist in 2021 nipt de nummer 1-positie te behouden. In januari leek er geen vuiltje aan de lucht met 3.000 registraties, maar nu blijft VW steken op 1.288 stuks. Hoe komt dat? Simpel, de oude hardlopers zijn er niet meer. Van de Up werden er 42 verkocht.

De eens zo populaire Golf blijft steken op 188 exemplaren (ietsje meer dan de ID3 en zelfs minder dan de ID4). En wat te denken van de Passat: slechts 37 exemplaren. Zelfs de Polo (195 stuks) was vroeger veel populairder. Het gaat om één korte maand, maar dit lijkt geen goed voorteken te zijn. We zullen het in de gaten houden voor je bij Autoblog!

Als afsluiter iets dat we eveneens in de gaten houden voor je bij Autoblog. Hoe deed de beeldschone sport sedan van Alfa het eigenijk? Welnu, van de Alfa Romeo Giulia zijn 17 exemplaren verkocht. Een aanzienlijk stijging ten opzichte van vorig jaar (8 stuks). In totaal zijn er 23 Giulia’s verkocht in 2022. Kijk, dat gaat gelukkig de goede kant op. Bekijk ook de complete statistieken.

