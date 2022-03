Schip met duizenden Porsches, Bentleys en VW’s gezonken

Als een schip gezonken is, staan de schatzoekers vaak te juichen op hun houten been. Nu helemaal, want een schip met duizenden Porsches, Bentleys en Volkswagens aan boord is uiteindelijk gezonken.

Het was 18 februari 2022. Onze zeer gewaardeerde collega @willeme schreef een stuk over de Felicity Ace, een schip met aan boord duizenden Porsches, Bentleys en Volkswagens. Dat stond in brand en dobberde stuurloos rond terwijl de rookwolken er vanaf sloegen.

Op dat moment werd er druk gezocht naar een sleepboot die het schip mee naar bewoonder gebied kon krijgen om te blussen. We hielden goede hoop dat in elk geval de Porsches en de Bentleys gered konden worden. Is toch zonde als die gloedjenieuw naar de kelder verdwijnen, niet?

Helaas, het schip is gezonken

Maar die pogingen hebben niet mogen baten. Nog voordat de sleepboten goed en wel aan hun klus begonnen waren, is het schip gezonken. Met medeneming van de duizenden auto’s. Goed nieuws voor Spongebob, slecht nieuws voor de liefhebber van het exclusievere VAG-spul.

De brand aan boord van het schip bleek te hardnekkig en zorgde er uiteindelijk voor dat het schip niets anders meer kon doen dan zinken. De vraag waar we dan nu alleen nog mee zitten is de volgende; wat heeft die brand veroorzaakt?

Nou, de ID3 onder andere…

Brand is ontstaan in accu’s van EV’s

Was een tijdje geleden nog onduidelijk wat de onverzadigbare vuurzee nou veroorzaakte, inmiddels weten we dat dondersgoed. Het is de schuld van de elektrische auto. De accu’s van de op het schip aanwezige EV’s hadden namelijk vlam gevat en je weet, die zijn niet gemakkelijk te blussen.

Hoeveel ID3’s en ID4’s er aan boord waren, is niet bekend. Maar het waren er ongetwijfeld redelijk veel, gezien het feit dat de accu’s bijna twee weken onafgebroken konden fikken. Zonde.

Dus wat hebben we nu geleerd? Vervoer nooit elektrische auto’s van welk merk dan ook op een schip waar ook 1100 Porsches op staan. Voor je het weet vatten ze vlam en kun je duiken naar 911’s.

En dat wil toch helemaal niemand?