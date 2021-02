DS 4: woest aantrekkelijke Fransoos komt je hart veroveren - Autoblog.nl

Na twee crossovers is het eindelijk tijd voor wat anders bij DS Automobiles. De nieuwe DS 4 is de eerste hatchback van het merk.

De DS4 was er een aantal jaren geleden al, maar toen heette dat model nog Citroën DS4. En net als de DS 3 van DS Automobiles, mag je ook deze nieuwe DS 4 eigenlijk niet met zijn voorganger vergelijken. Het Franse automerk omschrijft het model als een huwelijk tussen een Coupé SUV met een hatchback. Plak er zelf een naam op, uw auteur is in elk geval fan.

De DS 3 crossover is er al een tijdje en met de DS 7 hebben we zelfs uitgebreid kennis kunnen maken als duurtester. Met de DS 4 trekt het merk die lijn door. Het uiterlijk staat centraal bij deze auto met ook een matchend interieur. Je moet trots zijn als je dit op je oprit hebt staan. Dat wil een merk als DS Automobiles uitstralen.

Drie uitvoeringen

De DS 4 is, zoals de naam al doet vermoeden, het vierde model binnen DS Automobiles. Hij komt er in drie smaakjes, als DS 4, als Cross en als Performance Line. De namen spreken eigenlijk voor zich. Met de Cross heb je wat extra plastic rondom de auto zodat je niet bang hoeft te zijn voor krassen. Met de Performance Line is vrijwel alles zwart uitgevoerd á la Porsche GTS.

Er staat 4,4 meter aan auto voor je neus. Het model is 1,83 meter breed en de auto is 1,47 meter hoog. Zeker met de optionele 20-inch wielen is de hatchback moeilijk te missen op je netvlies. Er is bovengemiddeld aandacht besteedt aan zowel het exterieur als het interieur van deze auto.

Motoren

Een aantal bekende motoren uit de PSA-rekken zijn leverbaar op de nieuwe DS 4. Er is keuze uit de PureTech 130, 180 of 225 als het om benzinemotoren gaat. De variant met 225 pk betreft een plug-in hybride. Met de PHEV moet je volgens DS meer dan 50 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden. Dieselen kan met de BlueHDi 130. In alle gevallen zijn de motoren gekoppeld aan een achttraps automaat. Een handbak is niet leverbaar.

DS 4 marktlancering

De nieuwe DS 4 komt in het vierde kwartaal van dit jaar naar de DS Store. Er zijn zeven beschikbare kleuren en in het interieur kun je verder spelen met bijvoorbeeld een two-tone combi. Prijzen zijn nog niet bekend.