Tesla roept massaal auto's terug, ook in Nederland - Autoblog.nl

Een vitaal onderdeel kan er de brui aangeven, namelijk het touchscreen.

Tesla pakte de zaken op veel vlakken anders aan dan traditionele autofabrikanten. Dat geldt ook voor het interieur. Al vanaf de introductie van de Model S in 2013 zijn bijna alle functies in een Tesla te bedienen via een centraal touchscreen. Inmiddels zien we dat in steeds meer auto’s terug, tot ongenoegen van de liefhebbers van fysieke knopjes.

Geheugenkaart

Als alles via het touchscreen wordt bediend is het natuurlijk wel belangrijk dat dit goed functioneert. Dat is waar de schoen momenteel wringt. Door slijtage aan de 8 GB eMMC-geheugenkaart kan het scherm er compleet de brui aan geven. Het probleem speelt bij de Model S’en en Model X’en die vóór maart 2018 van de band zijn gerold. Daarna is Tesla overgestapt op een andere geheugenkaart.

Terugroepactie

Volgens de Amerikaanse toezichthouder NHTSA is hierdoor een terugroepactie noodzakelijk. Tesla is het hier niet mee eens, omdat het volgens hen geen veiligheidsissue is. De NHTSA denkt daar anders over, omdat het touchscreen toegang geeft tot functies als een achteruitrijcamera, de ontwaseming en ontdooiing van de ruiten en de richtingaanwijzers. Volgens de Amerikanen – die graag het zekere voor het onzekere nemen – zijn dat dus zaken waardoor de veiligheid in het geding kan komen.

Nederland

Hoewel Tesla niet van mening is veranderd hebben ze wel besloten de auto’s in kwestie (geheel vrijwillig) terug te roepen. Alleen in de VS gaat het al om 135.000 auto’s. Belangrijker: ook in Nederland worden Model S’en en Model X’en die van voor maart 2018 dateren teruggefloten.

Ingreep

Het probleem is niet over-the-air te verhelpen, hoewel een softwareupdate wel een gedeelte van de oplossing is. Daarnaast moet ook de 8 GB eMMC worden vervangen. Deze wordt (uiteraard kosteloos) geüpgrade naar een 64 GB eMMC. In het geval van de Model S zal deze ingreep circa 75 minuten in beslag nemen en bij de Model X zo’n anderhalf uur. Tesla benadrukt dat ze deze terugroepactie “proactief en uit eigen beweging” doen.